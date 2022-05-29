О чём писала «Заполярка» в мае?...

...60 лет назад

«На календаре вторая половина мая, а над городом бушуют пурги. Забивает снегом железнодорожные пути, тупики, автомобильные дороги. Создалась угроза выполнению плана. Из–за занесённых дорог затрудняется доставка сырья и других технологических материалов, сильный гололёд мешает пассажирскому транспорту. Учитывая сложившуюся обстановку, Норильский горком КПСС, руководство комбината обращаются ко всем трудящимся Норильска: в эти дни проявить максимум организованности, выдержки, быть особо внимательными на своих рабочих местах, оказывать помощь на всех участках».

«Трудно старому человеку преодолевать сильные порывы ветра. На автобусной остановке «Гостиница» в автобус № 20–21 вошла старушка. И у неё не оказалось денег на билет. Она сказала об этом кондуктору. Реакция молодого кондуктора — грубые упрёки, оскорбления старой женщины, дескать, не нужно было садиться в автобус, если не на что ехать. Один из пассажиров взял для старушки билет. Но кондуктор долго не унималась, доказывала, что без билета не положено возить пассажиров, есть на то инструкция...»

...50 лет назад

«Много разговоров вокруг благоустройства берега озера Долгого, но до сих пор нет комплексного плана общего благоустройства города с учётом строительства малых архитектурных форм и светового оформления.

Не решён вопрос отвода ливневых и паводковых вод во всех новых микрорайонах, в весенне–осенний период вода заливает подполья и подъезды жилых домов, что создаёт ненормальные условия для пешеходов и ухудшает эксплуатацию зданий».

«Весной в наш заполярный город приезжает больше гостей. Из Москвы и Ленинграда, Якутска и Новосибирска, Красноярска и Кривого Рога. Вся география в регистрационных книгах гостиницы «Норильск».

Приятно удивлены встречей с городом демобилизованные воины — пополнение рабочего класса Норильска из Казахстана и Смоленска: «Это же северная столица! Здесь, оказывается, и институт есть. Мы такого не ожидали...»

...40 лет назад

«Всё меньше и меньше тех, кто пережил трудные годы Великой Отечественной войны. И каждая встреча с участниками боёв, рядовыми трудового фронта, каждая беседа открывают новые страницы истории для ребят группы «Поиск» при музее боевой славы школы № 10.

...В анкетах ветеранов есть такой вопрос: «Что бы вы хотели пожелать нам, родившимся под мирным небом?» И каждая из тысячи рук, заполнившая эти анкеты, вывела одни и те же слова: «Мира вам, счастья, никогда не знать ужасов войны...»

«Я, начальник участка поверхности управления «Шахтспецстрой» Н. В. Букачев, старшина запаса, уже сам дедушка. И, испытав на себе все тяготы, которые неразделимы с проклятой войной, не хочу, чтобы они пришлись ещё и на долю моих детей и внуков. В День Победы принято отдавать дань уважения павшим. Но, преклонив колени перед их памятью, нельзя забывать и о другом — мы должны сохранить завоёванный ими желанный мир. Так не пожалеем же для этого ничего, как они жизни своей не жалели!»

...30 лет назад

«Каждый год район 14–й школы становится непроходимым: одна громадная лужа. Точнее озеро. Почему бы руководству школы не выгнать бы детишек, дать им по лому и не вырыть большую красивую канаву до ул. Талнахской? Это может сделать только большая толпа. Именно школьники могли бы выступить в роли таковой. Или сами учителя — их много (жильцов рядом стоящих домов просто очень трудно организовать). Сколько дней учителя потратили на забастовку? Ещё полдня ничего не решат. К слову, если «Норильскбыт» сам ничего не может сделать с такими лужами, пусть объявит конкурс, а ещё лучше заплатит деньги тому, кто мог бы решить проблему».

«В городе идёт демонтаж старой пропагандистской мишуры. Но! Оказалось, что сегодня снять весь этот мусор стоит много дороже, чем в те времена повесить! А вот интересно, что теперь делать с мозаичными панно, сработанными, понятное дело, пусть не на века, но лет так на 50–70? Ведь они, голубчики, стоят, можно сказать, укоризной. И перед тем как захлопнется эта страница нашей истории, иллюстрацией к которой они служили, давайте прощально взглянем на них. И зададим «детские» вопросы. Например, зачем Родине всё больше и больше металла, если он и так кругом валяется? Или что, детям, кроме мира, больше ничего не надо?».

...20 лет назад

«Сейчас в Норильске летают самолёты почти 60 авиакомпаний. Регулярные рейсы выполняются воздушными судами 36 авиакомпаний, 12 из которых занимаются пассажирскими перевозками, а 24 — грузовыми. Помимо этого, наш аэропорт принимает самолёты и других авиакомпаний, которые выполняют чартерные (разовые) полёты. Самую весомую долю в объёме норильских авиаперевозок имеет авиакомпания «КрасЭйр». Цена билета на шестьдесят процентов зависит от стоимости авиатоплива. И при повышении стоимости авиатоплива билеты дорожают практически мгновенно».

«Учителя Красноярского края начали сбор подписей под письмом Президенту РФ Владимиру Путину. В послании указывается, что учителя сегодня во многом ущемлены в правах, гарантированных им Конституцией и Трудовым кодексом. Педагоги предлагают повысить долю участия государства в деятельности системы образования страны, так как сейчас российские школы являются муниципальными, что в некоторой степени определяет их сложное материальное положение. Между тем за минувшую неделю долг краевого бюджета несколько снизился. Полностью рассчитались с учителями Норильск и Северо–Енисейск».

...10 лет назад

«Горные предприятия Заполярного филиала одними из первых в мире переходят на новую систему автоматизации горных работ. Трёхмерная цифровая геологическая модель рудных тел позволяет воочию увидеть на мониторе все нюансы и детали рудной залежи, оценить объём выполненных работ и наметить планы на будущее.

В ближайшей перспективе всё большее количество руд будут отрабатывать камерными системами разработки без доступа людей в очистное пространство, в том числе и при выполнении полевых маркшейдерских работ. Для этого были закуплены лазерные сканирующие системы, которые делают при съёмке тысячи замеров».