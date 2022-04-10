О чём писала «Заполярка» в марте...

...60 лет назад

«Большие претензии к строителям. Под некоторыми новыми домами по улице Мира и Ленинскому проспекту до сих пор не сделаны лотки для сточных вод. С наступлением тепла это может привести к затоплению фундаментов домов и размыву грунтов. Не откладывая, нужно сейчас принять все меры, чтобы этого не допустить.

В период таяния предстоит убрать 500 тысяч кубометров снега, а также десятки тысяч кубометров скопившегося за зиму мусора. Чтобы вовремя справиться с этим, десять автосамосвалов и три бульдозера должны отработать тридцать смен. Ясно, потребуется чёткость и слаженность в работе коммунальников и работников цеха механизированной снегоборьбы. Помочь должны и активисты домоуправления, жители города. Плохи будут дела у тех хозяйственников, которые надеются на то, что весна сама наведёт порядок. Чем раньше подготовимся к её встрече, тем быстрее она придёт в город».

...50 лет назад

«Южный цех здоровья Норильского комбината, коллектив сочинского санатория «Заполярье», приложил много усилий для создания хорошего отдыха и лечения северян. Сотрудники стоматологического отделения сконструировали специальную установку для орошения дёсен йодобромной водой. Этот вид лечения впервые применён на курорте в нашем санатории, сейчас он получил распространение по всему Сочи. Много труда вложил коллектив и в садово–парковое хозяйство санатория. Например, набережная украсилась веерными пальмами. К лету на пляже будет построена буна, на которой монтируется тельферный спуск для лодок. В этом году все желающие, кому это показано, будут заниматься лечебной греблей».

«На стадионе «Заполярник» прошли соревнования по конькобежному спорту в зачёт зимней спартакиады комбината, посвящённой 50–летию образования СССР. В них приняли участие более ста конькобежцев».

«На проходящих в Москве всесоюзных соревнованиях по плаванию четырнадцатилетняя норильчанка Лена Бурменская на дистанции 800 м вольным стилем, пройдя её за 9 мин. 23,5 сек., установила новый рекорд страны».

«Десятиклассник норильской школы № 14 Сергей Кулешов толкнул ядро на 13 м 80 см. Он первым из норильчан завоевал звание чемпиона России».

...40 лет назад

«На берегу Норилки, на территории Госпромхоза «Норильский», сооружается удивительный дворец... из льда. Но ни Дед Мороз, ни Снежная Королева жить в нём не будут. У сооружения более прозаическое назначение — строится ледник для хранения 500 тонн мяса. Сооружаемый ледник позволит хранить необходимое городу количество мяса, не снижая его качества. В эксплуатацию его намечено ввести к началу осеннего отстрела оленей. А строят его бригады «Металлургстроя» из управления строительства «Таймырэнергострой». И впервые строители не нуждаются в привозных материалах: спустился к реке, напилил брикеты льда, вложил в приготовленную опалубку и поливай себе водичкой».

«Преподаватели музыкальной школы № 1 выступили с необычным концертом в магазине «Космос» на покупательской конференции. Коллектив магазина, товароведы управления торговли, преподаватели музыки поставили перед собой благородную цель — познакомить норильчан с имеющимися в продаже музыкальными инструментами, их звучанием. Также организаторы конференции путём письменного анкетного опроса решили выяснить, каковы потребности норильчан в музыкальных товарах».

...30 лет назад

«Скажите, а есть ли шансы на то, что начнётся строительство дороги до Аляски»? — вопрос задал немного взволнованным голосом корреспондент «Техники молодёжи». Видно, действительно человек переживает: будет ли ещё одна Транссибирская магистраль. Зал добродушно посмеялся — что возьмёшь с «молодёжи». Инициативу вместе с микрофоном перехватили норильчане: «Если у «Техники молодёжи» есть свободные деньги, «Норильскпроект» готов спроектировать такую дорогу, а «Норильскстрой» может её построить». Наши уже имели право немного пошутить на пресс–конференции, которой открывалась Международная выставка «Эксклимстрой–92», посвящённая строительству в условиях вечной мерзлоты.

Норильчане получили самую большую обойму вопросов, и в выставочном зале у норильского стенда образовался небольшой муравейник. Видимо, привычное для нас существование на вечной мерзлоте представляет большой интерес. Норильские участники выставки вернулись домой с дипломами. Но сегодня участие в таких мероприятиях — это не смотр достижений. Можно хоть с ног до головы медалями обвешаться, но главное же — нащупать рынки сбыта, попытаться продать то, что имеешь, наладить контакты».

...20 лет назад

«В Городском центре культуры состоится многочасовой марафон в поддержку Заполярного драматического театра, пострадавшего от пожара. В трёх концертных блоках примут участие все творческие коллективы учреждений культуры и воспитанники учебных заведений Большого Норильска. Инициатива проведения марафона исходила от горожан, которым небезразлична судьба родного театра. Трудовые коллективы предприятий города также выразили желание помочь театру.

Ущерб от пожара огромен. Несмотря на то, что краевой комитет по культуре знает о случившемся, чиновники не приняли никаких мер. Пока не поступало предложений и материальной помощи театру. Поэтому так важно сейчас внести свой посильный вклад. Если каждый норильчанин примет участие в этой акции, восстановление храма Мельпомены пройдёт значительно быстрее. «Заполярная правда» выступит информационным спонсором всех мероприятий, проводимых в поддержку театра».

...10 лет назад

«Корпоративный университет «Норильский никель» подписал соглашение со шведской компанией «Атлас Копко» о поставке новых тренажёров — симуляторов буровых установок. Учебный полигон планируется построить на базе рудника «Ангидрид» до конца года.

– Нам повезло, что наш заказчик — корпоративный университет. Это первый подобный опыт обучения сотрудников в России. Для нашей компании «Норильский никель» является одним из самых крупных и важных заказчиков в мировом масштабе, — подчеркнул представитель шведской фирмы.

Основная идея использования таких тренажёров — снижение нагрузки на экологию региона, потому что нет необходимости в работе дизельных двигателей, более качественное обучение персонала».