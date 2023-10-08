О чём писала «Заполярка» в октябре...

...60 лет назад

«Большая, светлая комната. Много цветов. У стен стенды и полки с книгами. Длинный стол со множеством газет и журналов. Какой взять? «Физкультура и спорт», «Строитель» или «Вокруг света», «Работница» или «Женщины мира»? Всё к вашим услугам в библиотеке никелевого завода. В обеденный перерыв и после работы спешат сюда металлурги. Есть что почитать и инженерам, и рабочим разных профессий. Вот старший газосварщик с генераторной Иван Петрович Нырков. Он учится без отрыва от производства на втором курсе института. Сегодня ему нужна литература по химии. Библиотекарь Клавдия Трофимовна Дементьева, сердечная, предупредительная женщина, подобрала Ныркову нужные книги».

«Английский язык изучают в 11 детских садиках города. Занятия проводят опытные педагоги. Учитывая особенности детей дошкольного возраста, на уроках вырабатывают навык непринуждённого, свободного владения устной речью. Занятия в садиках — 2–3 раза в неделю по 20–30 минут. Причём два раза в виде урока, а один — беседа во время прогулки, творческая игра. Поступив в школу, выпускники этих садов продолжат изучение иностранного языка с 1–го класса».

...50 лет назад

«Круглый год получают продукцию совхоза «Норильский» детские учреждения, школьные и диетические столовые, больницы: цельное молоко, свежую свинину, огурцы, помидоры, зелёный лук, салат. В совхозе постоянно увеличивается поголовье животных. Кто откажется от стакана парного молока? С целью увеличения его выпуска летом этого года завезено 250 племенных коров холмогорской породы. Холмогорские бурёнки не боятся морозов и отлично переносят полярную ночь. Завезено также 250 свиней. По сравнению с прошлым годом производство свинины увеличится с 130 до 230 тонн».

«Привычные слова «мой город», которыми мы обозначаем зачастую лишь место своего жительства, норильчанин Витольд Станиславович Непокойчицкий вправе произносить в их прямом значении: из 34 лет, отданных им Норильску, 30 он был главным архитектором проекта города. Ещё в 1943 году Непокойчицкий возглавил разработку генерального плана Норильска. Наш город часто называют «Заполярный Ленинград», «Чудо Таймыра», «Северная Пальмира» — в этих справедливых метафорах немалая заслуга архитектора Непокойчицкого. И вот он ушёл на заслуженный отдых. До свидания, Витольд Станиславович!»

...40 лет назад

«В норильском Доме физкультуры проходят игры первого шахматного фестиваля школьников. Много толкований у слова «фестиваль», но в любом случае это праздник. И совершенно правы оказались устроители городского шахматного турнира, назвав его фестивалем.

Он действительно стал праздником для ребят из Норильска, Талнаха и Кайеркана. Впервые они получили возможность помериться силами в таких представительных состязаниях. Развитие детских шахмат в городе — насущная необходимость. И не только потому, что мальчики и девочки имеют право заниматься любимым видом спорта. Отсутствие шахматной школы болезненно сказывается на спортивном престиже города. Но скоро получат ребята помещение нового шахматного клуба, которое сейчас заканчивают рабочие РССУ».

«Экскурсия «Славим Родину трудом» знакомит с именами славных тружеников заполярного города, с трудовыми подвигами норильчан. Экскурсия покажет на конкретных примерах, фактах, цифрах, чего добились люди, создав своим трудом Норильск, самый обыкновенный и в то же время необыкновенный город. Экскурсия рассчитана не только на взрослую аудиторию. Специально подготовленные экскурсоводы проведут её и для школьников».

...30 лет назад

«Любопытные ответы получены на вопрос «Как часто вы отовариваете талоны?». Думаете, какой продукт самый популярный у норильчан в возрасте от 30 до 50 лет? Верно, сахар. Это чемпион талонных интересов. «Призёрами» стали масло животное и птица. Вторую группу по степени выкупаемости составили майонез (его назвали 77% опрошенных), растительное масло, рис, гречка, чай, мука и мясо (67%). От 65 до 51% опрошенных выкупают кондитерские и табачные изделия, водку и мыло. За отмену талонов высказался 21%». «Будьте внимательны: в Норильске обнаружены фальшивые деньги. Из мутного потока уже выловлено несколько ненастоящих десяти– и пятидесятитысячных купюр. Подсунуть вам фальшивку могут на рынке, в коммерческом ларьке. Поэтому не ленитесь и хорошенько рассматривайте каждую банкноту. В случае сомнения в подлинности денег звоните в милицию».

...20 лет назад ...

«Сборная России завоевала золото в чемпионате Европы по дзюдо. Одну из побед команде принёс норильский спортсмен Борис Гутов — он стал двукратным чемпионом Европы как в личном, так и командном зачёте. Гутов провёл три схватки. И если в первой одолеть итальянца норильчанину ничего не стоило, то победа в поединке с венгерским спортсменом досталась Борису с трудом. «Бороться с представителем той страны, где проходят соревнования, очень сложно, — говорит двукратный чемпион. — Несмотря на то что схватка была равная, судьи всё время наказывали меня. Победить венгерского борца удалось только по дополнительному времени. А финальная схватка с немцем после борьбы с венгром показалась очень лёгкой».

«Строительство здания нового автовокзала в Норильске идёт полным ходом. Старая постройка, служившая норильчанам в качестве автовокзала более 20 лет, пойдёт под снос. Проект нового здания был готов ещё семь лет назад, словенским архитекторам оставалось лишь разработать интерьер, с чем они успешно справились. Это первая подобная работа словенской фирмы «Биро–71»: до этого она специализировалась исключительно на возведении больниц. При строительстве вокзала, как утверждает гендиректор компании г–н Вуко Николич, использовались самые качественные строительные материалы из Испании, Италии и Франции».

...10 лет назад

«Продукция из оленины от МПК «Норильский» удостоена золотой медали на профессиональном дегустационном конкурсе «Продукт года — 2013», проводимом в рамках 22–й международной выставки «Весь мир питания». В отделе «Мясо и птица» со своей продукцией посетителей познакомили 126 компаний из 26 стран мира, среди них и наш комбинат».

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса (бывший профессиональный лицей № 17) стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» и был награждён одноимённым дипломом и золотой медалью «Европейское качество». Победа в конкурсе стала мощным стимулом для дальнейшего развития».