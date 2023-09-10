О чём писала «Заполярка» в сентябре...

...60 лет назад

«К концу месяца норильчане получат 493 благоустроенных квартиры. Основные работы уже закончены. Сейчас благоустраиваются дворы, строители приводят в порядок площадки. Вызывает опасение ряд недоделок, задерживающих срок сдачи жилищ. Так в 1–м корпусе 143–го дома спецстроевцы ещё не установили умывальники. Из–за отсутствия мебели не могут быть сданы 158 квартир гостиничного типа. До конца года норильчане получат ещё 600 благоустроенных квартир».

«Не секрет, что 90% плодоовощных продуктов продаётся с колёс со всевозможных лотков. Осенью эти «овощепередвижки» терпимы. А зимой? Это старый торгашеский метод, который дорого обходится и государству, и покупателям. Ведь сколько подмороженного гнилого картофеля люди приносят домой! Нередко приходится выбрасывать до 40%! Городу необходимы специализированные плодоовощные магазины в каждом районе. Работникам управления торговли давно пора подумать не только об оформлении магазинов, о внешней красоте, но и об удобстве покупателей»

. ...50 лет назад

«К двум корпусам прославленной на всю страну здравницы северян — санатория–профилактория «Валёк» — прибавился третий жилой корпус на 97 мест. Как самых дорогих гостей — хлебом–солью и цветами — встречали работники санатория–профилактория первых «новосёлов». Их ждёт комфортабельный отдых в одноместных и двухместных номерах со всеми бытовыми удобствами, необходимое лечение и, конечно, заботливый уход работников санатория. А неподалёку началось строительство ещё одного, четвёртого корпуса, который строители обещают сдать в эксплуатацию в будущем году».

«Сегодня в 11 часов 30 минут перед взрослыми и юными читателями Норильска впервые распахивает двери новая Центральная городская библиотека имени Ленинского комсомола, расположенная в доме № 15 на проезде Котульского. К услугам любителей книги — большие читальный и лекционный (позднее он будет оборудован как кинолекционный) залы, абонемент для взрослых и для учащейся молодёжи (начиная с 8–го класса). Книжный фонд новой библиотеки насчитывает около 200 тысяч томов, из них 20 тысяч новинок, полученных только в этом году»

. ...40 лет назад

«Дом Мельпомены вырастет в центре города, на Театральной площади, которая станет такой же красивой, как и сам театр. Зримым доказательством того, что в недалёком будущем северяне — поклонники Мельпомены — получат отличный подарок, служит огромное поле из железа и бетона, в которое машинисты буровых установок треста «Строймеханизация» «вкрутили» 207 свай. Больше 30 первых кубов бетона уложили строители в ростверк будущего театра».

«Давайте познакомимся» — так назывался праздник, состоявшийся во дворе дома № 43 на ул. Лауреатов. Готовились к нему тщательно. Старшие подъездов организовали субботник по уборке территории. Ребята привели в порядок игровую площадку. А потом всем жителям вручили приглашения. Яркие флажки, музыка, шуточные соревнования, звонкий детский смех. Буфет зазывал ароматом горячих пирожков, ватрушек и шашлыков. И с погодой повезло — было солнечно, тепло. Праздник окончился, но многие, особенно дети, не спешили в свои квартиры. За один день — столько знакомств, а в уже знакомых людях открылись новые привлекательные грани их характера. И слово «сосед» приобрело своё истинное, тёплое звучание»

. ...30 лет назад

«Повезёт или не повезёт школе № 46 — покажет время. Новая школа в новом городе (посёлке, микрорайоне?) — это уже, знаете, ответственно и серьёзно. У преподавателей и учеников школы блестящая перспектива создать коллектив друзей–единомышленников. Счастливого старта, 46–я! Пусть твои ученики через много лет с гордостью скажут: «А мы оканчивали знаменитую 46–ю. Ту, что в Оганере была самой первой школой».

«Школа юного спасателя. Такой в нашем городе пока нет, но вот–вот появится: норильский поисково–спасательный отряд совместно со станцией юных туристов трубят сбор мальчишек и девчонок, мечтающих кого–нибудь спасти. Норильчане хорошо знают, что нашему поисково–спасательному отряду, состоящему из опытных, высококвалифицированных туристов, не раз случалось выручать людей из беды, в которую они угодили. Но то — профессионалы. А что могут мальчишки–девчонки? Оказывается, многое, почти то же, что и взрослые, если владеть знаниями и приёмами, закреплёнными на практике»

. ...20 лет назад

«Сегодня утром жители Большого Норильска шли на работу по первому снегу, хотя ещё вчера это можно было только предположить. Как сообщили «Норильским новостям» в Таймырском центре по гидрометеорологии, снег в последних числах сентября не был неожиданным. Ожидается, что он ещё будет подтаивать, однако температура воздуха в октябре будет немного ниже средней многолетней: –11...–15 градусов».

«20 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне впервые в истории российского спорта команда по плаванию выиграла эстафету 4х100 метров вольным стилем, установив рекорд страны и Европы. И впервые в истории красноярского плавания воспитанник местной школы завоевал звание чемпиона мира. Героем стал бывший ученик норильской школы плавания, тренирующийся с осени 2002 года в Омском клубе «Сибирь», Иван Усов. Второе и третье места заняли соответственно сборные США и Франции. Спорт-управление гордится и благодарит тренера норильской спортивной школы Николая Когута — первого тренера Ивана Усова».

....10 лет назад

«Учебный год начался для 22 100 норильских школьников. В первые классы в этом году пришли 2160 норильчат. В День знаний во всех школах города прошли торжественные линейки».

«В преддверии общегородского субботника по озеленению планируется заготовить более 2,7 тысячи саженцев. В субботнике примут участие сотрудники структурных подразделений городской администрации и Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». Около 100 человек отправятся 6 сентября в район газораспределительной станции «Норильскгазпрома», что с правой стороны автодороги Норильск — Талнах, чтобы выкопать 1100 кустарников».

«Останки мамонта Жени, найденные на Таймыре, в апреле этого года были доставлены в Санкт–Петербург для изучения. Ученые уже препарировали и предварительно консервировали останки Сопкаргинского мамонта. Произведённые манипуляции позволили подготовить останки мамонта к дальнейшим работам по изготовлению музейного экспоната. Планируется смонтировать скелет с частью мягких тканей и выполнить модель правой половины животного с использованием сохранившейся шкуры».