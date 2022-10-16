О чём писала «Заполярка» в октябре...

...60 лет назад

«Первая пурга в этом году обрушилась неожиданно как снег на голову. В раскомандировочной знали — план будет, отстающих в бригаде нет. Но на высокие результаты рассчитывать не приходилось. А в это время 54–й экскаватор грузил, не переставая. Машинист Василий Сидоренко ни на минуту не отрывался от рычагов. Помощник Юрий Салтыков часто спрыгивал на пути, помогал рабочему Владимиру Ватину отбрасывать снег... Когда они на следующий день зашли к нормировщику, там уже вовсю крутились арифмометры. 152 процента! Погода — не помеха!»

...50 лет назад

«Пожалуй, нет другой такой профессии, которая предъявляла бы к человеку столь же многообразные и высокие требования, как профессия учителя... Отпечаток личности учителя лежит на сотнях его воспитанников, и потому учитель не имеет права на ошибки и даже обычные человеческие слабости, которые извинительны людям, не связанным с воспитанием подрастающего поколения. Профессия учителя — одна из самых трудных, но и самых счастливых профессий на земле: кому ещё удаётся услышать за свою жизнь столько признаний в любви, сколько слышит их учитель от своих воспитанников от их родителей, от своих коллег...»

...40 лет назад

«Кубок «Заполярной Правды» — у «Горняка»! На крытом катке «Льдинка» состоялись соревнования по мини–футболу за кубок газеты «Заполярная Правда». Борьбу за почётный приз вели 12 команд. В субботу, 2 октября, состоялся финальный матч между командами «Горняк» (горнорудное управление) и «Строитель» (управление подсобных предприятий)... «Звучит финальный свисток главного судьи соревнований Юрия Васильевича Касаева. Со счётом 6:3 победили горняки и завоевали кубок газеты «Заполярная Правда» нынешнего года. По традиции каждый игрок основного состава команды– победительницы награждается бесплатной подпиской на газету». «Коротким и деловым было комсомольское собрание на участке механизации управления строительства механизированных работ СУС НГМК. Комсомольцы обязались увеличить коэффициент выхода техники на линию, экономить запасные части и горюче–смазочные материалы, работать без аварийных ремонтов».

...30 лет назад

«Который день, по пути на работу и с работы, вижу снесённую крышу Первого дома Норильска на Нулевом пикете — домика Н. Н. Урванцева. Говорят, его решили перенести в центр города. Болью отозвалось это разрушение в моём сердце. Больно было наблюдать, как безжалостно старалась разделаться природа с творением рук первых норильских поселенцев. Видела, как сотрудницы нашего музея несколько дней работали возле домика и в нём, и с облегчением вздохнула: если эти женщины здесь — домику жить!» «Вера Ефимовна Лопатина позвонила в редакцию с просьбой объяснить: куда подевалось из магазинов мясо? Торговый отдел продовольственного торга разъясняет: «С начала месяца с учётом задолженности за сентябрь в магазины недопоступило 360 тонн мяса». И. о. начальника оптово–розничного объединения Николай Прокопьевич Котельников так объяснил причину задолженности: «В весенний паводок затопило ледник, потому мясо из вагонов поступает сразу в тушах на распиловку. Нарушена технология, увеличились трудозатраты. 100 тонн мяса заменим птицей. Увеличим число людей, занятых на распиловке туш, организуем работу в две смены. К концу месяца каждый покупатель на свой талон сможет купить либо мясо, либо птицу, либо мясные консервы. В ноябре задержек по нашей вине не должно быть. Мы перестраиваем технологию, больше население страдать не будет».

...20 лет назад

«Норильские любители зимнего плавания открыли семнадцатый сезон в клубе «Умка». Нынче свой праздник они не плясали под гармошку у памятника вечно живому, а разыграли эксклюзивный вариант мюзикла «Нотр–Дам де Пари» на берегу Долгого озера. Оду пару и клубу «Умка» сочинил сотрудник МЧС бывалый морж Володя. Закончив арию гениальными словами: «И днём, и ночью только баня предо мной, и не Хлопонину я молюсь, а ей одной», — он увлёк ряженую команду в объятия родного озера».

«На Долгом озере замерзают утки!» — сообщили нам взволнованные читатели. Для этих уток озеро Долгое — всё равно что полынья для Серой Шейки. И шансы пережить норильскую зиму в открытом водоёме у этих бедолаг нулевые... Уткам всё же можно помочь. Вся надежда на спасателей... Может, прочитают они эту заметку и спасут пернатых, пострадавших от природы и человека. А уж потом уток осмотрят и подлечат в клинике НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера и передадут в уютный птичий бассейн, оборудованный в профилактории «Валёк».

...10 лет назад

«Всё готово к началу строительства нового здания полиции, которое расположится на ростверке в районе улицы Михайличенко, 8а. Этап проектно–изыскательских работ, который длился с 2009 года, уже позади. На ростверке будет построено трёхэтажное панельное здание, в которое переедут службы по охране общественного порядка, располагающиеся сейчас на Ленинском проспекте, 12. Госконтракт на строительство здания заключён сроком на три года, то есть к 2016 году обитатели помещения полиции на Ленинском проспекте, 12, должны отметить новоселье».

«Норильчан приглашают принять участие во Всемирной летней Универсиаде и сочинской Олимпиаде. Напомним, Универсиада состоится летом 2013 года в Казани, Олимпиада — зимой 2014 года в Сочи. Волонтёры, успешно прошедшие этап регистрации, тестирования и обучения, получат приглашение на участие в Универсиаде–2013 в Казани, и их заявки будут рассматриваться в первую очередь при отборе волонтёров на Олимпиаду–2014 в Сочи. Проезд, проживание и питание будет оплачиваться за счёт оргкомитета Универсиады. Для каждого волонтёра подготовлен комплект спортивной униформы».

«В инфекционное отделение городской больницы № 2 продолжают поступать больные с подозрением на трихинеллёз. С подозрением на это заболевание в течение октября в больницу было направлено 25 человек, и лишь у одного из них диагноз не получил клинического подтверждения. Массовая вспышка заболевания трихинеллёзом привлекла внимание специалистов краевого министерства здравоохранения. Специальная комиссия приняла решение о необходимости проведения разъяснительной работы с медперсоналом поликлиник с целью повысить его бдительность».