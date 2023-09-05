О законах, которые вступят в силу в сентябре

Дополнительные выходные родителям детей-инвалидов

Так, для ухода за детьми-инвалидами родителям ежемесячно будут предоставляться четыре дополнительных выходных. Эти дни можно будет накопить и использовать как полноценный отпуск в 24 дня. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем.

Реестр производителей пива

Государство усилит контроль над производителями пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Заниматься производством данных напитков смогут только те организации, которые войдут в данный реестр. А запускать в продажу — только после того, как организация и ИП зарегистрируются в системе «Честный знак». За производство пива без включения в реестр предусмотрены штрафы.

Жильё по договору соцнайма

Государство упростит порядок предоставления жилья по договору соцнайма. Так, с сентября получить жильё можно будет не только по месту жительства заявителя, но и в других населённых пунктах, входящих в состав муниципального образования. Это возможно при письменном согласии человека. Закон увеличит число получателей данной меры поддержки.

Новые меры поддержки инвалидов

В законодательстве закрепили сопровождаемое проживание инвалидов: когда инвалид, не способный вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, живёт не в интернате, а в домашних условиях, к нему приходит специалист и предоставляет необходимую помощь. В том числе в передвижении и коммуникации, учёбе и труде. Закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.

Уведомление о мерах соцподдержки

Речь идёт о мерах поддержки, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь. Уведомления будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах» либо по почте.

Дистанционный медосмотр для водителей

Водители дистанционно смогут измерить пульс, давление, температуру, а также выявлять опьянение. Эти данные со специальных устройств будут передаваться в медицинские организации. Исключения — перевозка организованных групп детей, вождение междугородных автобусов на расстояния более 300 км и транспортировка опасных грузов.

Регистрацию ветеринарных препаратов упростят

Вводится упрощённая процедура госрегистрации лекарств для домашних животных, если они ранее уже были зарегистрированы для лечения людей. Это позволит расширить перечень ветеринарных препаратов, избежать их дефицита и снизить на них цены.

Экологический туризм

С 1 сентября в стране начнут действовать требования к организации туризма в границах заповедников и нацпарков. Среди критериев — сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма.

Идентификация рекламы

За распространение интернет-рекламы без специальных идентификаторов будет грозить большой штраф. Максимальный штраф составит до 700 тысяч рублей.

Также самозанятым в рекламе товаров необходимо будет указывать личные данные.

Штрафы для владельцев соцсетей

Устанавливается ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по её мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации. Максимальный штраф в случае повторного нарушения — до 8 млн рублей. Если владелец соцсети не разместит правила её использования, отчёты о результатах рассмотрения обращений или мониторинга соцсети, штраф составит до 1 млн рублей.

Усиливается борьба с курением

Правительство РФ сможет утверждать перечень запрещённых вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Выпуск продукции с компонентами из этого перечня будет запрещён. Никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать ниже минимальной цены, которую установит правительство.

Кроме того, ужесточаются требования к производству и обороту табачной продукции.

Маркировка товаров — под контролем

Роспотребнадзор будет контролировать соблюдение продавцами и владельцами агрегаторов требований к маркировке товаров и передаче информации в систему «Честный знак». Сейчас маркировке подлежат в том числе одежда, обувь, парфюмерия, шины, вода, молочная продукция, фототехника.