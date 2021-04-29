Об акции телеканала Норильск ТВ «Я помню — я горжусь» узнала вся Россия

Акция получила настолько широкую огласку, что о ней узнали во всей стране. В «Российской газете» написали: «В преддверии Дня Победы своеобразная телеверсия «Бессмертного полка» продолжает прибавлять новорождённому каналу поклонников». И это однозначно победа.

А покорил сердца россиян рассказ Виктора Царенко о двух его дедах-героях. Василий Иванович Царенко удостоен за свой героизм ордена Красной Звезды. 15 апреля 1945 года во время разведки он боем захватил в Берлине десять вражеских автоматчиков. Василий Степанович Сорокин, к сожалению, не успел получить наград: провоевав всего два месяца, был накрыт со своей ротой артогнём. Контуженный, без руки он вернулся домой и построил дом, который стоит до сих пор.

И это только одна из многих историй о подвигах норильчан, которые можно увидеть в эфире Норильск ТВ.

Впрочем, телеканал завоевывает аудиторию и другими программами, отмечает «Российская газета». Это уникальные документальные и художественные ленты, восемь ежедневных выпусков новостей, животрепещущие темы «Городского диалога», позволяющего узнать о только что произошедшем событии из первых уст, а также большой театральный проект «Бэкграунд».

По словам начальника управления общественных связей и массовых коммуникаций администрации Норильска Елизаветы Голиковой, уже почти 30 тысяч северян засвидетельствовали: местный экран становится притягательным и авторитетным.