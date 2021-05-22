Обаяние обоняния

Запах маркетинга

Обонятельный спектр и позитивное или негативное восприятие тех или иных запахов неразрывно связаны с нашим жизненным опытом и способны вызывать как яркие эмоции, так и целый ряд визуальных образов, генерируемых нашим мозгом. Этим умело пользуются маркетологи. Самый простой и распространённый приём из этой серии — приготовление еды прямо в магазинах. Запах мяса, приготовленного на гриле, или свежей выпечки вдвое увеличивает спрос на продукты. Особенно эффективен этот способ по вечерам, когда люди, возвращаясь с работы, заходят в магазин за быстрым перекусом. Подобный приём используется и в огромных торговых центрах, но в этом случае наряду с нейтральной успокаивающей музыкой через систему вентиляции распространяют аромат луговых цветов или другие, вызывающие чувство спокойствия и комфорта, это располагает посетителей к неспешной прогулке по залам, что тоже позитивно влияет на число продаж.

Чужой аромат

Выбор парфюма в подарок — задача непростая. Многие знают, что нет ничего опаснее, чем дарить духи девушке, — тут практически невозможно угадать. Вот только сами дамы уверены, что они-то могут с лёгкостью подобрать правильный аромат любимому мужчине. Однако такое мнение ошибочно. Мужской нос хоть и менее притязателен, но таскать на себе несоответствующий собственному вкусу запах никто не будет. Это связано с психологией. Постоянное ощущение инородности используемого аромата раздражает. Так что выбирать подобный подарок мужчине лучше вместе с ним. А женщине лучше дарить духи той марки, которой она пользуется.

Запах мыла

Вообще, если говорить о современной парфюмерии, то многие разборчивые клиенты при выборе аромата испытывают ощущение, что весь парфюм, что называется, разлили из одной бочки. Отчасти это действительно так. Дело в том, что при составлении аромата для массового рынка привлекается специальная фокус–группа, которая его «дегустирует». На рынок отправляется то, что понравилось большинству. А так как обонятельные впечатления сугубо индивидуальны, побеждают именно усреднённые легкие ароматы, одинаково приятные для всех. С одной стороны, это неплохо, но с другой — такой подход и создаёт проблему подбора индивидуального запаха, который действительно отражал бы индивидуальный стиль человека.

Душистая иллюзия

Парфюмерный рынок сейчас можно разделить на два основных сегмента — масс-маркет и премиум-класс. Если вы читали «Парфюмера» или смотрели фильм по мотивам, то немного осведомлены о правилах составления духов. Конечно, классическая схема давно претерпела массу изменений, но кое-что осталось — три главные ноты: первое впечатление, сердце аромата и шлейф. Эти ноты проступают постепенно и сменяют друг друга. Основной является сердце — центральный запах композиции, который держится дольше остальных. Дорогие духи премиум-класса составляются именно по такой схеме и, как правило, содержат большую концентрацию натуральных компонентов, что увеличивает и цену, и продолжительность действия аромата, позволяя нотам раскрываться постепенно. В более дешёвом варианте парфюма используются синтетические аналоги и так называемая мононота, то есть о классической схеме игры аромата и речи быть не может. Однако хитрые продавцы используют приёмы нейролингвистического программирования, чтобы убедить покупателя в обратном. Если предварительно долго и красочно рассказывать о нотах и смене тонов в запахе, то при его «дегустации» убеждённый в правоте слов нос действительно может «учуять» несуществующие грани аромата.

Опасная многогранность

Один из самых дорогих и редких вариантов парфюмерии — крафтовая. Наверняка вы встречали лавки, продающие подобный парфюм, находясь за границей. Впрочем, даже в Норильске есть несколько мест, где такой можно приобрести. Как правило, это духи, привезённые из восточных стран. У них есть плюсы — они составляются по классической формуле с учётом так называемой пирамиды запахов, а значит, вы получите оригинальный, многогранный и стойкий аромат. Есть и минусы. Выбирать духи придётся именно по первой ноте, а это означает, что впоследствии, когда аромат полностью раскроется, он может вас разочаровать. Кроме того, интенсивность запаха и его оттенки в натуральных духах во многом зависят от внешних факторов: влажности и температуры воздуха, типа кожи и уровня потливости носителя. Так что не удивляйтесь, если запах одних и тех же духов отличается в разное время года.

Как пахнет любовь?

Сейчас всё большую популярность набирают так называемые фантазийные духи. Целые фирмы работают над созданием неосязаемых образов с помощью запахов. Принцип всё тот же — чёткая связь аромата с конкретным событием, впечатлением, чувством. Как, например, пахнут любовь, нежность, радуга или тайна? Несколько известных фирм к Международному дню космонавтики выпустили серию ароматов с запахом космоса. И хотя любой, кто не прогуливал школу, знает, что чёрная пустота и безвоздушное пространство вовсе не пахнут, парфюмерам все же удалось создать весьма неплохие ароматы, напоминающие о звёздах и Млечном пути.

Ароматерапия

Ещё одно популярное сегодня направление, уходящее корнями в медитативные практики Востока на тысячелетия назад. Самые простые примеры — ароматические палочки и масла, продающиеся в специализированных магазинах. Но современная индустрия шагнула дальше, создавая комплексы ароматов для медитаций, занятий йогой или релаксации. Их преимущество в том, что вместо тяжёлого моноаромата используется специально составленный букет запахов, который куда лучше позволяет настроиться на спокойствие.

В общем, хоть обоняние больше не является ключом к выживанию человека, именно оно помогает проще и эффективней влиять на подсознание, так как крепко связано с отделом мозга, отвечающим за эмоции.

Дух беспокойного соседа

Запахи могут не только приносить удовольствие, но и существенно осложнять жизнь и даже делать её невыносимой. Например, одна из самых трудно решаемых проблем, связанных с беспокойными соседями, — запах. Ведь в отличие от уровня шума спектр запахов измерить невозможно, а значит, нельзя и чётко прописать в законе, чем и как интенсивно должно пахнуть из соседней квартиры. Одно дело, если это запах сигарет, который тянет в ваше жильё из вытяжки, или аромат жареной рыбы (многие, кстати, его на дух не переносят), и совсем другое — ароматы жизнедеятельности 20 кошек и 30 собак, поселившихся у старушки с верхнего этажа.

Что делать в такой ситуации? Самый действенный способ — пожаловаться на антисанитарию в санэпидемстанцию или управляющую компанию. При обращении по поводу наличия неприятного запаха меры принимать не будут, а вот нормы гигиены прописаны чётко, и их никто не отменял.

Правда, как показывает практика, избавиться от такого ароматного соседства весьма проблематично. Хождение полиции, работников жэка и представителей других органов власти могут занять не один месяц, а то и годы.

И если подобную проблему ещё хоть как-то можно решить, то бывают и совсем безнадежные случаи. Мне такой встретился в журналистской практике несколько лет назад. Жилец одного дома и при жизни был весьма беспокойным — постоянно устраивал алковечеринки, порой и гулянья. Успокоил дебошира только чей-то точный удар ножом. Но умер раненый не сразу — несколько позже, от потери крови. В результате всё содержимое бренного тела просочилось через щели в полу на потолок квартиры этажом ниже. И дух беспокойного соседа в буквальном смысле выжил людей из собственного жилья — семье пришлось на некоторое время оставить квартиру, пока запах не ослаб. Частично решить проблему помогли в управляющей компании, разлив на месте убийства несколько литров хлора. В итоге дух улетучился только через полгода.