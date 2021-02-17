МАУ ИЦ «Норильские новости»

Объединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 лет

Объединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 лет

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Объединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 лет

Объединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 летОбъединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 лет

Первые партии заключённых, среди которых были и невинно осужденные, прибыли на строительство Норильского комбината в середине 1930-х. Норильлаг существовал до 1956 года, тогда же начали массово рассматривать дела несправедливо пострадавших. Во время перестройки в 1991-м был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». И в этом же году, 15 февраля, в Норильске зарегистрировали общество «Защита прав жертв сталинских репрессий». Пять лет, до своей кончины, его возглавлял бывший узник Норильлага Митрофан Петрович Рубеко.

С 2001 года общественное объединение «Защита жертв политических репрессий» возглавляет кадровый работник комбината Елизавета Иосифовна Обст, рождённая в семье репрессированных немцев-спецпоселенцев. Сегодня в его рядах около 80 человек, в основном это дети тех, кто был по доносам и сфабрикованным обвинениям расстрелян, находился в лагерях ГУЛАГа, отбывал ссылку на Крайнем Севере. Всем членам объединения сейчас за 70, они прошли с родителями множество мытарств, долгое время жили с клеймом «врагов народа». Своей святой миссией члены общества считают увековечивание памяти о невинных узниках Норильлага, сохранение исторической правды о жертвах тоталитаризма, патриотическое воспитание молодёжи.

Штаб-квартира общества располагается в помещении, предоставленном администрацией города по адресу: Ленинский проспект, 37а. Здесь хранятся фотоплакаты-летописи и альбомы, рассказывающие о работе общества, встречах с гостями из разных городов и стран. Так, встреча с Владимиром Путиным состоялась на мемориале «Норильская Голгофа», который глава государства посещал в каждый из двух визитов в Норильск. Фотодокументы запечатлели и поездки членов общества в Красноярск, Санкт-Петербург, Москву, где они, благодаря содружеству с местными отделениями всероссийского общества «Мемориал», поклонились памяти безвинных жертв ГУЛАГа. Эти поездки, как и «Рейсы памяти» на озеро Лама, осуществились благодаря поддержке «Норильского никеля» и администрации города.

Норильчане часто бывают и в столице Таймыра, через которую прошли все лагерные этапы. Уже более 20 лет члены объединения сотрудничают с дудинским обществом «Защита жертв политических репрессий».

В день юбилея общества священник храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Геннадий Дубинко с матушкой Натальей и журналистами «Заполярной Правды» сочли своим долгом побывать на мемориале «Норильская Голгофа», чтобы возложить цветы на братское захоронение, помолиться в православной часовне обо всех невинно пострадавших в Норильлаге. Как нам рассказала руководитель общества «Защита жертв политических репрессии» Елизавета Обст, официально отмечать 30-летие организации будут позднее, дата пока уточняется. Сейчас самое главное — в условиях пандемии сохранять здоровье пожилых членов общества.

Текст Ирина Даниленко
Фото Ирина Яринская
17 февраля в 11:37 530
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