Объединению «Защита прав жертв политических репрессий» исполнилось 30 лет

Первые партии заключённых, среди которых были и невинно осужденные, прибыли на строительство Норильского комбината в середине 1930-х. Норильлаг существовал до 1956 года, тогда же начали массово рассматривать дела несправедливо пострадавших. Во время перестройки в 1991-м был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». И в этом же году, 15 февраля, в Норильске зарегистрировали общество «Защита прав жертв сталинских репрессий». Пять лет, до своей кончины, его возглавлял бывший узник Норильлага Митрофан Петрович Рубеко.

С 2001 года общественное объединение «Защита жертв политических репрессий» возглавляет кадровый работник комбината Елизавета Иосифовна Обст, рождённая в семье репрессированных немцев-спецпоселенцев. Сегодня в его рядах около 80 человек, в основном это дети тех, кто был по доносам и сфабрикованным обвинениям расстрелян, находился в лагерях ГУЛАГа, отбывал ссылку на Крайнем Севере. Всем членам объединения сейчас за 70, они прошли с родителями множество мытарств, долгое время жили с клеймом «врагов народа». Своей святой миссией члены общества считают увековечивание памяти о невинных узниках Норильлага, сохранение исторической правды о жертвах тоталитаризма, патриотическое воспитание молодёжи.

Штаб-квартира общества располагается в помещении, предоставленном администрацией города по адресу: Ленинский проспект, 37а. Здесь хранятся фотоплакаты-летописи и альбомы, рассказывающие о работе общества, встречах с гостями из разных городов и стран. Так, встреча с Владимиром Путиным состоялась на мемориале «Норильская Голгофа», который глава государства посещал в каждый из двух визитов в Норильск. Фотодокументы запечатлели и поездки членов общества в Красноярск, Санкт-Петербург, Москву, где они, благодаря содружеству с местными отделениями всероссийского общества «Мемориал», поклонились памяти безвинных жертв ГУЛАГа. Эти поездки, как и «Рейсы памяти» на озеро Лама, осуществились благодаря поддержке «Норильского никеля» и администрации города.

Норильчане часто бывают и в столице Таймыра, через которую прошли все лагерные этапы. Уже более 20 лет члены объединения сотрудничают с дудинским обществом «Защита жертв политических репрессий».

В день юбилея общества священник храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Геннадий Дубинко с матушкой Натальей и журналистами «Заполярной Правды» сочли своим долгом побывать на мемориале «Норильская Голгофа», чтобы возложить цветы на братское захоронение, помолиться в православной часовне обо всех невинно пострадавших в Норильлаге. Как нам рассказала руководитель общества «Защита жертв политических репрессии» Елизавета Обст, официально отмечать 30-летие организации будут позднее, дата пока уточняется. Сейчас самое главное — в условиях пандемии сохранять здоровье пожилых членов общества.