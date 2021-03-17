Обеспечение детей-сирот жильём и проведение ремонта в предоставленных им квартирах - на контроле у главы города

Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству, рассказал, что квартиры, которые были обследованы комиссией, будут отремонтированы по гарантийным обязательствам. Фронт работ по ним уже определён.

Дмитрий Карасев поручил составить перечень квартир с указанием недочётов и сроков их устранения. Градоначальник уверен, что это позволит отследить весь процесс. По словам Константина Купреенко, адресный план будет предоставлен уже на этой неделе.

Наталье Коростелевой, заместителю главы Норильска по социальной политике, Дмитрий Карасев поручил держать на контроле ситуацию и совместно с представителями отдела опеки выезжать и осматривать помещения на предмет устранения замечаний.

«Комиссия в случае необходимости обследует квартиры, выявляет недочёты, составляет акты. По квартире Элизы Халиковой были замечания, комиссия выезжала повторно совместно с представителями прокуратуры. Решение суда о выплате по залитию квартиры осталось в силе. Мы держим связь с судебными приставами, поэтому, как только денежные средства поступят на счета должника, они будут списаны автоматически в счёт погашения задолженности», - сообщила Наталья Коростелева.

В этом году в бюджет заложены средства на ремонт 24 квартир для детей-сирот. Дмитрий Купреенко заверил градоначальника, что работы начнутся, как только будет определён подрядчик. А заместители главы города возьмут ситуацию под личный строгий контроль.

В завершение Наталья Коростелева отметила, что теперь дети, находящиеся под опекой, и дети из числа сирот, будут принимать непосредственное участие в приёмке квартиры.