Объявлены изменения в порядке проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов в 2021

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, достаточно сдать удовлетворительно ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике проводиться не будет.

Государственный выпускной экзамен для учеников 11-х классов пройдёт в конце мая, а основной период ЕГЭ — ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти сроки будут соотнесены с графиком приёмной кампании в вузы — все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.