Обладательницы почётного знака края «Материнская слава» смогут сохранить льготы при переезде с Севера

Сегодня комитет Законодательного Собрания по охране здоровья и социальной политике рассмотрел изменения в отдельные законы края, регулирующие предоставление мер социальной поддержки женщинам, награжденным почетным знаком края «Материнская слава». Ранее законопроект был рассмотрен и поддержан парламентариями из «северного» комитета, который возглавляет Людмила Магомедова.

Как сообщила коллегам Ирина Субочева, женщины, получившие высокую награду, достигшие возраста 55 лет, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — 50 лет, имеют право на меры соцподдержки, аналогичные льготам ветерана труда края. Но при выезде из районов Крайнего Севера они утрачивают право на льготы, так как в законах края содержится требование о достижении определенного возраста. Предлагается сохранить им социальные гарантии.

Председатель профильного комитета Илья Зайцев рекомендовал вынести законопроект на рассмотрение сессии краевого парламента, которая состоится 9 февраля.