Обманываться рады

Евгений Мальцев говорит, что преступления, о которых идёт речь, в какой–то степени можно назвать показательными не только для нашего города, но и для страны в целом.

Так, на прошлой неделе в дежурную часть с заявлением обратилась 63–летняя норильчанка. Полицейским она пояснила, что с её банковской карты мошенники списали более 20 тысяч рублей. Оказалось, что накануне вечером, когда женщина уже собиралась лечь спать, ей на телефон поступил звонок с номера, который начинается на 495. Звонившая барышня представилась сотрудником банка и предложила переоформить и снизить процентную ставку по кредитной карте. Озвученные выгодные условия заинтересовали потерпевшую, и она согласилась на переоформление, после чего девушка соединила её с «коллегой», «сотрудником этого же банка». Мужчина попросил норильчанку назвать серию и номер паспорта, а затем и сообщить коды, которые ей пришли по СМС, якобы для подтверждения смены процентной ставки. Текст сообщений пострадавшая не прочитала. Весь разговор длился не более трёх минут, после чего пенсионерка легла спать. На следующий день, просматривая сообщения, женщина увидела, что, пока она разговаривала с «сотрудником банка», ей приходили СМС о смене номера телефона. Информации о списании денежных средств не было. Позвонив на горячую линию своего банка, пострадавшая узнала, что с её карты двумя платежами списано более 20 тысяч рублей. Поскольку такой операции она не проводила, то поняла, что стала жертвой мошенников. Полицейским обманутая горожанка рассказала, что не единожды слышала о дистанционных способах мошенничества, предупреждали о них и её близкие, но предложение, снижающее процент по кредиту, казалось очень выгодным, и она потеряла бдительность. Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество».

Второе преступление совершил сотрудник муниципального предприятия, который в течение трёх лет присваивал зарплату нанятого по коммерческому договору работника. С февраля 2018–го по ноябрь 2020 года начальник участка службы технического обслуживания инженерных сетей района Талнах вносил в финансовые документы недостоверные сведения о работах, производимых наёмным сотрудником. Пока мастер выполнял задания на 10 тысяч рублей в месяц, его руководитель сознательно завышал объёмы работ до 55 тысяч рублей в месяц по каждому коммерческому договору. Разницу между причитающейся суммой и начисленной работник возвращал махинатору. Наёмный сотрудник был убеждён, что средства идут на дополнительные затраты предприятия, и не догадывался о преступной схеме. В итоге сумма ущерба за три года превысила 1,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд для принятия окончательного решения. Максимальный срок наказания по указанной статье — шесть лет лишения свободы.

В третьем случае пострадавшей оказалась 71–летняя пенсионерка, юрист с высшим образованием. Потерпевшая перевела мошенникам более одного миллиона рублей и готова была перевести ещё 1,9 млн, если бы её не остановил норильский полицейский. Ситуация разворачивалась следующим образом. В понедельник в обед потерпевшей с номера, который начинается на 495, позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он спросил её, не подавала ли она заявку на смену номера и не знает ли некую норильчанку, которая якобы пыталась похитить 49 тысяч рублей со счёта пенсионерки. Получив отрицательные ответы на свои вопросы, лжеполицейский предупредил женщину о конфиденциальности сообщённой ей информации. Для «защиты» денег на счетах он переадресовал норильчанку «сотруднице службы безопасности банка», а чтоб рассеять все сомнения, даже сбросил ей в WhatsApp фото служебных удостоверений своего и «сотрудницы банка». Спустя некоторое время раздался звонок от «банковской служащей», которая сообщила пенсионерке, что ей необходимо снять все деньги в банке, где открыты её счета, и срочно перевести их на «безопасный» банковский счёт. Помимо этого женщину предупредили о том, что она никому не должна сообщать об истинных намерениях по распоряжению своими деньгами. Из накопленных на квартиру трёх миллионов в банке оказалось в наличии только 1,1 млн рублей. Эти деньги женщина перевела на указанные мошенниками счета. На другой день женщина, следуя инструкции преступников, обналичила 1,9 млн и отправилась в торговый центр к платёжному терминалу, чтобы осуществить переводы. Здесь её действиями и заинтересовался полицейский, который сразу понял, что дама стала жертвой мошенников. Впрочем, в то, что её действительно пытались обмануть преступники, женщина поверила только в отделении полиции. По факту этого преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.

К сожалению, жизнь ничему не учит норильчан, и они продолжают, не глядя, подписывать документы, верить на слово звонящим незнакомцам. Вместо того чтобы внимательно читать документы перед тем как их подписать, задавать вопросы о начисляемой заработной плате, включать здравый смысл, когда говорят по телефону, они соглашаются на условия, которые им предлагают преступники. И если должностные преступления встречаются в Норильске не часто, то телефонные мошенничества происходят сплошь и рядом.

Чтобы не попасться в сети мошенников, перепроверяйте звонки от сотрудников банков, представителей страховых компаний и служб безопасности. Это можно сделать, перезвонив по телефону горячей линии, указанному на банковской карте или в договоре. Также преступники могут выдавать себя за представителей правоохранительных органов (полицейских, оперативников, следователей и так далее) и убеждать выполнить указания своих подельников по переводу денег, угрожая уголовной ответственностью. Лучше прервать такой разговор, чем остаться у разбитого корыта.

Сохраните и запишите

Круглосуточный приём заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется в отделе МВД России по городу Норильску.

Информацию о преступлении можно передавать по телефону 102 и по городским номерам дежурных частей: в Центральном районе — 47–24–01 (ул. Бегичева, 9) или 34–02–02 (Ленинский пр., 12); в Кайеркане — 39–19–31, в Талнахе — 37–15–12 или 45–11–04.

Сообщение можно оставить и на едином телефоне дежурно–диспетчерских служб 112. В случае сбоя вызова на городские или короткие номера телефонов информацию можно передать в полицию по сотовым телефонам дежурных частей:

– в Центральном районе — 8–999–314–04–16 (ул. Бегичева,9);

– отдел полиции № 1 — 8–999–314–04–23 (Ленинский пр., 12);

– отдел полиции № 2 в Талнахе — 8–999–314–04–25;

– отдел полиции № 3 в Кайеркане — 8–999–314–04–31.

Телефон доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю — 8(391) 245–96–46.