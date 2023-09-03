Обнять и слушать

О системе профилактики детских и подростковых правонарушений и преступлений рассказала врио начальника отделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Норильского ОМВД капитан полиции Ольга Рагозина.

– Обычно во время летних каникул мы фиксируем меньше правонарушений и преступлений, совершённых детьми и подростками. Причина проста — в это время родители стараются отправлять дочерей и сыновей отдыхать на материк. К сентябрю они возвращаются в Норильск, и количество правонарушений по нашему профилю возрастает, — отмечает Ольга Александровна.

Обидные последствия

По словам инспектора ПДН, чаще всего юные норильчане совершают мелкие хищения и кражи. Мера ответственности зависит от стоимости похищенного имущества и обстоятельств совершения преступления. За хищение грозит административное наказание, за кражу — уголовное. Допустим, подросток в супермаркете спрятал и пронёс мимо кассы игрушку, которая стоит до 2500 рублей. В соответствии со статьёй 7.27 КоАП РФ это мелкое хищение. Ответственность за такое правонарушение наступает с 16 лет. Но это не значит, что юного злоумышленника оставят безнаказанным. К административной ответственности привлекут его родителей, а самого несовершеннолетнего поставят на профилактический учёт. В течение полугода сотрудники полиции будут наблюдать за нарушителем, изучать характеристики от образовательных учреждений и работать с родителями. Если за этот период подросток не совершает правонарушений, успевает в учёбе, положительно ведёт себя в быту, то может быть принято решение о снятии его с учёта. В противном случае наблюдение за юным нарушителем будут вести до достижения им 18 лет. Сейчас на профилактическом учёте состоят почти 100 норильчан, больше половины — из Центрального района.

А вот если несовершеннолетний, к примеру, похитил у товарища гаджет стоимостью выше 2500 рублей, то такое деяние будет квалифицировано как кража в соответствии со статьёй 158 УК РФ. В этом случае уголовная ответственность наступает с 14 лет. И последствия будут серьёзнее. Факт привлечения подростка к уголовной ответственности может помешать поступлению во многие вузы и трудоустройству по многим профессиям. Об этом следует помнить детям и родителям!

– Безнаказанность — один из самых устойчивых мифов в подростковой среде. Из–за низкой правовой грамотности ребята уверены, что им ничего не будет за совершение правонарушений и преступлений. «Мы же маленькие!» — говорят они. И очень удивляются, когда слышат о возрасте привлечения к ответственности — 14 лет в случае совершения тяжких преступлений. Также юных нарушителей удивляет, что к административной ответственности привлекают их родителей. Это иногда является очень действенной мерой! — отмечает капитан полиции Рагозина.

Ольга Александровна обратила внимание мам и пап на то, что в воспитательном запале важно не перегнуть палку. Если подростка наказать физически или унизить словами, то он закроется от родителей и вряд ли обратится к ним с какой–либо проблемой, будет обсуждать её со сверстниками.

– Также хочу напомнить родителям о том, что за исполнение их обязанностей ненадлежащим образом мы можем привлечь их к административной ответственности в соответствии со статьёй 5.35 КоАП РФ. Мать и отец должны содержать, воспитывать, обучать своё чадо, защищать его права и интересы. В противном случае их могут поставить на профилактический учёт. Сейчас в Норильске нерадивых мам и пап — 103 человека. А если родители допускают жестокое обращение с ребёнком, сопряжённое с невыполнением обязанностей по его воспитанию, их могут привлечь к уголовной ответственности. Сигналы о наличии у несовершеннолетнего следов побоев обычно поступают от учителя или воспитателя. Довольно часто к сотрудникам ПДН обращаются бдительные соседи. Полицейские приходят по адресу, изучают условия, в которых живёт ребёнок, и оценивают взаимоотношения в семье.

Мама, папа, я расту

Сотрудники ПДН советуют мамам и папам не обделять ребёнка вниманием. Очень много проблем в поведении чада — отражение семейных трудностей.

– Если сын или дочь подходит к вам с разговором, то правильным будет отложить все дела и очень внимательно выслушать. Метод активного слушания работает не только с детсадовцами. Подростки нуждаются во внимании не меньше малышей. Они только выглядят взрослыми и самостоятельными. Чтобы предостеречь от совершения правонарушений и преступлений, ребят не нужно запугивать. Следует пояснять на примерах, как безобидное на первый взгляд действие приводит к наступлению очень неприятных последствий. Сотрудники нашего отделения периодически приходят в образовательные учреждения, разбирают с подростками разные ситуации и повышают их правовую грамотность. За каждой школой, гимназией, лицеем закреплён инспектор по делам несовершеннолетних, который тесно сотрудничает с администрацией образовательного учреждения. Сотрудники полиции тоже регулярно посещают учебные заведения, общаются с учащимися и педагогами, — рассказывает Ольга Рагозина.

На таких занятиях ребята часто подходят к гостям за советом, помощью или поддержкой. Самая частая причина обращений — буллинг со стороны сверстников или старших ребят. Эта проблема наиболее актуальна для подростков 13–16 лет. В этом возрасте ребята начинают искать возможность выделиться, а самоутвердиться за чей–то счёт гораздо проще, чем достигать высот в учёбе, спорте или творчестве. После выпуска из 9–го класса проблема буллинга плавно сходит на нет. В 10–й класс приходят подростки, которые настроены на сдачу ЕГЭ и поступление в вузы, а не на выстраивание иерархии в коллективе.

– При поступлении сигнала сотрудники ПДН сначала выявляют зачинщика травли и проводят беседу с ним и его родителями, затем общаются с педагогами и детьми, которые поддерживают сложившуюся ситуацию. В случае бездействия администрации образовательного учреждения и наступления тяжких последствий, мы принимаем у родителей пострадавшего ребёнка заявление. Тогда мы можем подключить уже другие подразделения полиции, например уголовный розыск. Последствия для организаторов травли и бездействующих взрослых будут гораздо серьёзнее,— подчеркивает капитан полиции Рагозина.

По опыту сотрудников ПДН, травлю в школах можно и нужно успешно профилактировать. Педагог может привлечь инспекторов на этапе первых проявлений буллинга. Они будут работать с активом класса, с зачинщиком и его родителями. Одной из самых действенных рекомендаций является уменьшение количества свободного времени у детей и подростков, которые склонны к противоправным деяниям. Таких ребят хорошо дисциплинируют спортивные секции, а участие в патриотических мероприятиях помогает выработать стандарты поведения.

– Ещё одна актуальная проблема подростков — употребление алкоголя, курение и наркотики. Последнее особенно опасно, потому что несовершеннолетний не способен критически оценивать масштаб рисков. В нашей практике был случай, когда шестнадцатилетний юноша из благополучной семьи решил подзаработать по–быстрому и стал распространять наркотики. Сначала за минимальное вознаграждение прятал «закладки», а когда почуял вкус лёгких денег, стал курьером. Сотрудники полиции задержали молодого человека с крупной партией наркотиков. В соответствии со статьёй 228 УК РФ юношу привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в размере 8,5 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает срок. Вот так легко юный норильчанин сломал жизнь себе и своим близким. Надеюсь, что этот поучительный пример сможет уберечь читателей от необдуманных поступков, — делится Ольга Александровна.

Безопасность превыше всего

Очень важно не забывать и об опасностях, которые подстерегают детей и подростков каждый день. В течение учебного года школьники посещают образовательные учреждения, ходят в гости к сверстникам, общаются и ищут сведения в интернете. Злоумышленники воспользуются любым случаем, чтобы совершить преступление в отношении ребёнка.

Сотрудники ПДН напоминают родителям о важных правилах:

1. Говорите с ребёнком об опасностях в доверительной манере без запугивания и угроз.

2. Прививайте чаду привычку рассказывать вам о том, с кем и где он проводит время, что его беспокоит, как проходит день. Интересуйтесь, откуда появляются новые вещи, которые вы не приобретали.

3. Если ребёнок посещает школу или секции самостоятельно, разрабатывайте с ним максимально безопасный маршрут. Обеспечьте ему возможность регулярно быть на связи с вами. Ограничьте территорию для прогулок.

4. Придумайте пароль, с помощью которого ребёнок может дать вам понять, что он в опасности. Также кодовое слово помогает чаду отсеять подозрительных «друзей мамы или папы», которые приехали встретить его из школы.

5. Убедитесь, что ребёнок знает своё полное имя, где он живёт, контакты родителей и их место работы.

6. Не покупайте детям вещи с их именами. Злоумышленник может воспользоваться информацией, чтобы войти в доверие к ребёнку.

7. Если заметили странности в поведении ребёнка, не отмахивайтесь от этого. Выясните, что случилось.

8. Если ребёнок перестал выходить на связь или не вернулся домой вовремя, сразу обращайтесь в полицию! Лучше ложная тревога, чем трагедия, которую можно было предотвратить.

9. С самого раннего возраста приучайте детей безопасно пользоваться гаджетами. Рассказывайте им о правилах поведения в Сети. Ребёнку следует общаться в интернете только с людьми, с которыми он лично знаком, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, сообщать кому–то информацию о себе и своей семье.