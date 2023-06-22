Обращение Александра Пестрякова ко Дню памяти и скорби

82 года прошло с одного из самых трагичных дней в истории нашей страны. Солнечное июньское утро 1941 года стало началом тяжелейших испытаний длиною в 1418 дней для всего русского народа. Десятки миллионов наших соотечественников были вынуждены встать на защиту Родины от фашистских захватчиков — кто-то на поле боя, кто-то тяжело работая в тылу.

Великая Отечественная война изменила не только нашу страну, но и весь мир, определив судьбу множества народов. В тяжелейшей борьбе с коричневой чумой мир смог выстоять в борьбе с врагом благодаря самоотверженности, храбрости и героизму Советского Солдата. К сожалению, сейчас предпринимаются всевозможные попытки переписать историю этой войны, но в каждой русской семье, которые живут в разных странах мира, бережно хранится память о Великом Подвиге наших Героев. И эти воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков мы передаём из поколения в поколение.

22 июня каждый из нас вспоминает своих Героев-победителей, а все вместе мы в скорби склоняем головы в память о десятках миллионов солдат, погибших на поле брани от рук фашистов, желаем крепкого здоровья и долголетия ветеранам, которые живут рядом с нами.

Вечная слава народу-Победителю! Мира и добра вам и вашим близким, норильчане!

Александр Пестряков,

Председатель городского Совета Норильска