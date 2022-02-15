Обращение Дмитрия Карасева к горожанам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дорогие норильчане!

По ежегодной традиции в середине февраля мы вспоминаем земляков, исполнявших служебный долг в местах военных конфликтов за пределами нашей страны. Отдаём дань уважения погибшим воинам и говорим спасибо ветеранам боевых действий.

Сегодня в Норильске проживают более 200 человек, проявивших храбрость и мужество в годы Афганской войны. Есть и те, кто выполнял боевые задачи в Сирии, Таджикистане, во время грузино-абхазского конфликта.

Я уверен, что подножие мемориала «Чёрный тюльпан» никогда не опустеет. Члены боевого братства Норильска, как и рядовые граждане, чтили и будут чтить подвиги земляков, с честью выполнявших приказы командиров в горячих точках и навеки оставшихся в истории города и страны настоящими героями.

Уважаемые ветераны, ваша деятельность в мирное время несёт в себе особую ценность. Передавая накопленный опыт и знания, проявляя неподдельную любовь к Родине и патриотизм, вы подаёте пример новым поколениям. Благодарю вас за искренний подход к делу, за активность и неравнодушие к настоящему и будущему родной земли.

От всей души желаю здоровья и процветания вам и вашим близким, мирного неба, как можно больше тёплых и радостных дней.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска