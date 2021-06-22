Обращение главы города Дмитрия Карасева ко Дню памяти и скорби

Дорогие норильчане!

Сегодня Россия отмечает значимую дату – ровно 80 лет назад немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война.

День памяти и скорби объединяет десятки миллионов семей, которых коснулись ужасы кровавых событий 1941-1945 годов.

Каждый из нас хранит в семейной истории воспоминания участников войны, их детей и всех, кому довелось жить в эпоху Великой Отечественной.

Пронести эту память и передать её будущим поколениям – наш долг и святая обязанность. В этот день традиционно мы зажжём свечи в память о людях, отдавших жизнь за Великую Победу, и почтим минутой молчания солдат, офицеров, тружеников тыла, людей, павших в бою и безвинно погибших под натиском оккупантов.

С благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны, с уважением к стойкости духа наших соотечественников, их любви к Родине мы вновь произносим сегодня ту роковую дату - 22 июня 1941 года. С неё пошёл отсчёт, и через 1418 дней советский народ поставил точку в борьбе с фашизмом.

Немыслимая цена Победы нам, живущим в мире, служит уроком. Давайте помнить это, чтобы события не повторялись. Чтобы слава подвигов нашего народа жила в веках.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска