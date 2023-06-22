Обращение главы города Дмитрия Карасева ко Дню памяти и скорби

Дорогие норильчане!

22 июня 1941 года, - одна из самых трагических дат в истории нашей Родины – это День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Наша страна потеряла в ней около 27 миллионов человек, но смогла выстоять вопреки всему.

Наши деды и прадеды сражались ради победы, не щадя собственной жизни. Поэтому сегодня так важно сохранить святую и горькую память об этой войне и сделать так, чтобы будущее, за которое отдали жизнь наши предки, оставалось светлым и свободным. Их достойный пример всегда будет для нас источником духовной силы и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять могущество России, работать во имя процветания нашего города и нашего региона.

Вечная память погибшим! Низкий поклон всем, кто прошёл через суровые годы Великой Отечественной войны, кто завоевал свободу ценой собственной жизни! Бесконечная благодарность всем, кто в данный момент отстаивает страну во имя жизни, мира и добра!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска