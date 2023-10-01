Обращение главы города Дмитрия Карасева на День пожилых людей

Уважаемые ветераны и пенсионеры! От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей!

День пожилых людей – это не только праздник мудрости и добра, но и прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям Норильска за ваш многолетний вклад в развитие нашего города.

Именно вы хранители моральных ценностей и традиций, опора и верные помощники для своих детей и внуков.

Примите слова признательности за ваш богатый жизненный опыт, силу воли, патриотизм, трудолюбие и оптимизм, которые служат примером для молодого поколения.

Искренне поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, успехов, благополучия, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска