Обращение главы города Дмитрия Карасева в честь Дня воинской славы России

Уважаемые норильчане! Поздравляю вас с великой датой. Со дня окончания Сталинградской битвы прошло 80 лет – 2 февраля 1943 года советские войска победили в одном из крупнейших сражений, которое переломило ход Великой Отечественной войны.

Мы свято чтим героизм, стойкость и мужество, твёрдость и несокрушимость характера нашего народа в борьбе за свободу и независимость Родины.

Сейчас Норильск носит почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Мы никогда не забудем о героических трудовых рекордах рядовых горняков, которые позволили норильскому комбинату ежегодно выполнять государственный план по выпуску цветных металлов для нужд фронта.

Уважаемые ветераны, участники Сталинградской битвы, труженики тыла, дети войны, искренне желаю вам крепкого здоровья, внимания, любви родных и близких людей! Для нас вы всегда были, есть и будете примером служения Отечеству!

Низкий поклон Победителям за спасённый мир и свободу!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска