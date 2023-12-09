Обращение главы города Дмитрия Карасева в честь Дня Героев Отечества

Уважаемые норильчане! 9 декабря в нашей стране отмечается особенный день - День Героев Отечества.

В этот праздничный день мы славим всех, кто носит заслуженное звание Героя Отечества.

В этот день мы отдаем дань уважения не только людям, проявившим себя на полях сражений, но и тем, кто совершал подвиги в мирной жизни.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью земляков, отдавших свои жизни за Родину, выражаем почтение ветеранам Великой Отечественной войны и других военных действий, которые прославили себя героическими подвигами на поле битвы, и тем, кто защищает нашу Родину сейчас.

Сегодня, во время Специальной военной операции, наши сограждане вновь проявляют мужество, храбрость и героизм на полях сражений, честно выполняя свой долг.

Ваши подвиги и подвиги наших отцов и дедов служат примером непоколебимости духа для будущих поколений.

Вечная память павшим и низкий поклон всем Героям Отечества за самоотверженное служение Родине, верность гражданскому долгу!

От всей души желаю вам, дорогие норильчане, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска