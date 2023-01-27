Обращение главы города Дмитрия Карасева в честь Дня воинской славы России

Уважаемые норильчане!

Ежегодно День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) празднуется 27 января.

Эта священная дата олицетворяет собой подвиг людей, самоотверженно сражавшихся 872 дня. Защитники и жители блокадного Ленинграда столкнулись со страшными испытаниями - голод, холод, бомбежки и артобстрелы, однако это не сломило их боевой дух, город выстоял и победил.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это праздник, который каждый год напоминает нам о невероятной стойкости, доблести, мужестве и самоотверженности жителей Ленинграда. Казалось бы, Норильск очень далеко от Ленинграда, но они неразрывно связаны. Наш город был построен ленинградцами, до войны ленинградские геологи и горняки разрабатывали норильские месторождения. Нельзя не сказать о заключенных «Норильлага», трудившихся годами в суровых условиях и не терявших веру в то, что однажды наступят лучшие – мирные времена. Мы с гордостью вспоминаем отцов и дедов, подаривших стране Великую Победу. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.

От всей души поздравляю всех норильчан с Днём воинской славы. Искренне желаю вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска