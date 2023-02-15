Обращение главы города Дмитрия Карасева в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня особенный день – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Эта памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана, но офицерам и солдатам, воевавшим в других горячих точках.

Девять лет, один месяц и девятнадцать дней на территории Афганистана находились Советские войска. Ежечасно подвергаясь смертельной опасности, они проявляли мужество, стойкость, благородство, сохраняя верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

Традиционно 15 февраля мы отдаем дань уважения нашими земляками, погибшим воинам, которые не вернулись с полей сражения.

Наши солдаты показали, что достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Выражаю огромное уважение тем, кто находится сейчас в «горячих точках», добросовестно выполняет свой гражданский долг и остается верными присяге до конца.

От всей души желаю всем, кто исполняет служебный долг за пределами нашей Родины, ветеранам всех войн, их родным и близким здоровья, счастья, удачи, бодрости и успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

Светлая память погибшим!

Низкий поклон землякам, у которых война отобрала близких им людей!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска