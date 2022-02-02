Обращение главы города к норильчанам в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Уважаемые норильчане!

Сегодняшняя дата - 2 февраля - является знаковой не только для советской истории, но, без преувеличения, для всех стран, которых коснулась Вторая мировая война. Никогда прежде до знаменитого сражения под Сталинградом фашистские войска не терпели столь массового поражения, как с технической точки зрения, так и по количеству пленных.

С трудом поддается представлению, какой невероятной силы мужество и стойкость проявили бойцы Красной армии, а вместе с ними и жители Сталинграда, чтобы выстоять под напором врага, защитить родную землю и переломить ход событий.

Те страшные 200 дней и ночей навсегда запечатлели военные хроники. Мы свято чтим подвиг наших предков. Говорим им спасибо и дарим низкий поклон за беспримерное мужество, величайший героизм и веру в свое Отечество.

В дни, когда Норильск борется за почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», чтобы воздать дань трудовому подвигу горняков и металлургов, мы снова и снова обращаемся к событиям первой половины сороковых.

Патриотизм, который проявили при Сталинграде наши земляки, их единение во имя Победы были и остаются жизненным ориентиром для новых поколений. Сохраним его ради мирного будущего.

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска