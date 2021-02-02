Обращение главы города Норильска ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые норильчане, примите поздравления с одной из самых важных дат в истории России – Днём разгрома советскими солдатами фашистских войск в битве под Сталинградом.

Для всех нас 2 февраля 1943 года – легендарная и судьбоносная дата в истории страны. День воинской славы России, который поистине стал символом величайшего мужества и нравственного превосходства над врагом.

Сталинградская битва продолжалась больше полугода. Наши советские солдаты и офицеры огромными усилиями, обороняли город, который был почти разрушен, но остался непокорённым. Это противостояние достигнуто ценой безмерного мужества и самопожертвования.

Мы всегда будем помнить, чтить и передавать память о людях, отстоявших Сталинград и свободу нашей Родины. Это великое наследие мы должны хранить, а своими поступками, делами и всей своей жизнью доказать, что мы достойны этого бессмертного подвига.

Дорогие ветераны! Низкий поклон перед вашим мужеством и мощью духа. Вся ваша жизнь и судьба – пример и урок для нас и всех будущих поколений. Спасибо вам за спасенную Родину, за мир и свободу.Крепкого здоровья, сил, радости и еще долгих лет жизни!

Глава города Норильска Дмитрий Карасев