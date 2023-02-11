Общая забота

— Екатерина Александровна, в следующем году фонд отпразднует 20–летие. Что самое главное в вашей работе?

– Для меня самое главное в работе — это то, что я её люблю и посвящаю ей очень много времени. Из 19 лет существования фонда я работаю здесь 13 лет. я с радостью хожу на работу, мне она по–прежнему очень нравится. В этом – ключ к успеху.

— Ваша задача – помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Сколько человек за это время получили помощь?

– Посчитать это очень сложно. Какие–то проекты у нас реализовывались экспериментально, и мы строго не учитывали количество благополучателей. Сначала не было опыта, не вели документацию так чётко, как научились со временем. Но около 10 тысяч человек помощь получили точно. Кроме этого, благополучателями считаются все те люди, которые принимали участие в наших мероприятиях. А среди них были такие большие фестивали, как «Заварка–фест», собирающие за один день от трёх до пяти тысяч человек.

Оказанием помощи детям в получении лечения либо прохождении реабилитации, приобретении лекарств фонд занимается с 2015 года. За это время мы поддержали примерно 20 детей. Но стоит отметить, что многие ребята к нам обращаются неоднократно. Кому–то из них не один раз оплачивались курсы реабилитации либо технические средства, лекарства. Вроде бы их всего 20 — это небольшая цифра, но это постоянная помощь, которая им необходима.

— Кто может стать благополучателем фонда, что для этого нужно сделать?

– Благополучателями могут стать жители Норильска и Таймыра. Для этого нужно обратиться в наш фонд, позвонить в будни по номеру 8 905 092 69 69 и описать свою ситуацию. Мы готовы содействовать в оплате выездной реабилитации и приобретении технических средств, медикаментов. Мы помогаем как детям, так и взрослым. К нам приходят те, чьё имущество пострадало после пожара. Мы можем что–то сделать в квартире, найти какую–то мебель. Этой осенью мы помогли 50–летнему мужчине, с подросткового возраста прикованному к постели тяжёлой болезнью. Для него такая процедура, как помыться, превращается в настоящую пытку. Для него был приобретен специальный подъёмник, который поможет человека поднять и опустить в ванну.

Чаще всего обращаются родители детей с инвалидностью. Им нужно несколько курсов реабилитации в год, а государство оплачивает не более одного. Эти заболевания не требуют срочных мер, но помощь для детей не менее важна. Такие семьи попадают сразу на лечение в Москву, Красноярск, а там уже подключаются более крупные фонды.

— Для какого количества благополучателей сейчас собирают средства?

– В 2023 году было подано шесть обращений на оплату выездной реабилитации детей с инвалидностью. Из шестерых для пяти детей мы уже смогли собрать необходимые суммы, начиная с мая они поедут на реабилитацию. Сейчас ещё ведётся сбор для Ильи Соболева. Помогает нам и компания «Норникель», и горожане, и наша благотворительная ярмарка «Подарошная», и «Сундук».

— Что нужно сделать, чтобы пожертвовать определенную сумму?

– Всё делается очень просто. На сайте благотворительного фонда bf69.ru есть специальная страница для приема пожертвований, осуществляемых как разовым переводом с карты, так и регулярными платежами. Также взнос можно сделать, приняв участие в наших акциях и мероприятиях. Например, приобрести подарки для своих родных и близких на благотворительной ярмарке «Подарошная». Вырученные средства направляются на нужды детей–инвалидов. Хочу отметить, что норильчане всегда отличались теплотой, добротой и отзывчивостью. В общем сумму пожертвований сложно подсчитать, так как есть и вещевая помощь, и продуктовая. Сумма денежных пожертвований – около двух миллионов рублей ежегодно.

— Многих интересует вопрос прозрачности сбора средств. Где вы публикуете свою финансовую отчётность?

– Вся отчётность размещается у нас на сайте. Кроме того, мы своевременно сдаём отчёты в соответствующие органы: и налоговую, и Пенсионный фонд, и Минюст. С прошлого года мы ввели практику публичного открытого отчёта. Это отдельное мероприятие с презентацией, где мы рассказываем, сколько мы собрали, куда направили средства, на что потратили. Также на наших страницах в социальных сетях регулярно размещается детальная информация об оказанной помощи.

— Как вы выстраиваете взаимодействие с городской администрацией?

– С городской администрацией мы взаимодействуем с начала основания фонда. Основная её помощь – это наши помещения и для офиса, и для реализации проектов, например для «Сундука». На постоянной основе сотрудничаем с муниципальными учреждениями. Нашими партнёрами являются библиотека и Молодёжный центр, где мы часто проводим мероприятия. Также налажена связь со спортивными учреждениями, где проводятся занятия с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

— «69 параллель» принимает активное участие в конкурсах социальных проектов. Каковы результаты?

– С 2014 года участвуем в конкурсе «Мир новых возможностей». Благодаря поддержке компании мы смогли реализовать много проектов. Так появилась мастерская «Плавь пластик», открылись пункты «Сундука». Компания помогает нам в трэвел–грантах, мы можем отправлять наших сотрудников на курсы повышения квалификации и принимать участие в форумах разного уровня, выступать там в качестве спикеров, делиться опытом. Президентские гранты – предмет нашей гордости, их уже выиграно шесть. Пять проектов успешно реализовано. В России, я думаю, единицы организаций, получивших такое количество грантов. Эксперты оценили нашу идею открытия «Сундука» и три больших проекта, направленных на организацию в Норильске занятий с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

— Расскажите, как работает программа фонда «Безграничные возможности». Сколько детей получают реабилитацию?

– Это гидрореабилитация, бобат–терапия, ABA–терапия, клуб для развития навыков soft skills для детей с ОВЗ и программа «Лыжи мечты». Сейчас у нас часть направлений не функционирует по независящим от нас причинам. Например, программа «Лыжи мечты» приостановлена из–за того, что не работает горнолыжная база. Мы не теряем надежды, что всё это начнётся вновь. Регулярно проводятся занятия с психологами, также мы передали оборудование для физзанятий реабилитационному центру «Виктория». На базе талнахского бассейна регулярно проводятся занятия по гидрореабилитации. Очередь туда всегда есть, связано это нехваткой инструкторов и ограниченным временем, но мы стараемся предоставить услуги всем.

— Есть ли какие–то сложности у фонда? С какими проблемами вы сталкиваетесь?

– Я думаю, один из самых острых вопросов — поиск кадров. Кроме этого, наша организация все–таки некоммерческая, и мы не можем по уровню зарплаты сравниться с такими гигантами, как «Норникель». Хотя гордимся тем, что в нашем штате сейчас порядка 20 человек, все официально трудоустроены с полным соцпакетом. Такие НКО в России можно по пальцам пересчитать. Еще одна проблема — это помещения. Для реализации некоторых проектов нам хочется простора, но в городе дефицит подходящих площадок.

— Как вам помогают волонтёры?

– Волонтёры в мастерской «Плавь пластик» – зачастую подростки, но есть и взрослые – сортируют крышки в уютной атмосфере за общением и чашкой чая. Кстати, любой горожанин может принять в этом участие. Сейчас там работают семь волонтёров. В «Сундук» на постоянной основе приходят 3–4 человека. Участники движения «Волонтёры Норильска» помогают в проведении ярмарок. Нам нужна самая разная помощь. Это сортировка крышек; кто–то, может, захочет стать экскурсоводом в нашей мастерской — мы готовы такого человека обучить; помощь нужна в «Сундуке»: сортировать, развешивать и фотографировать.

— Как успеваете охватить все направления деятельности?

– Успевать можно, если есть люди. Люди — это всё. Без людей, заинтересованных в работе, не было бы ни одного проекта. Именно на это мы обращаем внимание, когда в нашу команду приходят новички.