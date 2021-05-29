Общение с общинами

Лидеры пяти семейно–родовых общин, члены Ассоциации коренных малочисленных народов полуострова и представители «Норникеля» обсудили, как продвигается реализация программы социально–экономического развития Таймыра. Она была разработана компанией совместно с общественниками и властями Таймыра в прошлом году. Рассчитана программа на пять лет, объём финансирования — 2 млрд рублей.

Открыл заседание старший вице–президент «Норникеля» Николай Уткин. Он поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что координационный совет станет той системной основой, которая поможет решать наболевшие вопросы в прямом диалоге, принимать решения по мероприятиям соглашения и вносить в них корректировки.

– Я буду не только следить за реализацией соглашения, но и ждать предложений от вас и от ваших коллег, — заявил Николай Уткин. — Этим соглашенем мы не ограничиваемся. Мы готовы воспринимать другие передложения, оказывать всяческую помощь, в том числе в развитии и в решении житейских вопросов.

Руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера ЗФ «Норникеля» Анфиса Никифорова рассказала, что уже делается для поддержки таймырцев. Она напомнила, что пятидесяти общинам и фермерским хозяйствам были компенсированы убытки, нанесённые исконной среде их обитания в результате разлива топлива на ТЭЦ–3. Получателей определили по итогам экологической экспертизы летом 2020 года. Всего из бюджета компании на выплаты направили 175 млн рублей.

Сейчас при поддержке «Норникеля» началась большая работа по развитию оленеводства на Таймыре. Почти 13 млн рублей выделено на исследование состояния 15 тысяч квадратных километров оленьих пастбищ в авамской тундре. Эта работа проводится с мая Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра и НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, она продолжится до конца года. Учёные составят карты угодий и определят их экологический и хозяйственный потенциал. На данный момент поголовье домашнего оленя на Таймыре насчитывает 121 тысячу голов.

Компания поддержит развитие не только оленеводства, но и рыболовства. Озеро Пясино и реку Пясину пополнят ценными породами рыб. Это восстановит биоресурсы пострадавших водоёмов и позволит промысловым хозяйствам продолжить традиционные виды деятельности. На зарыбление «Норникель» направит 46 млн рублей. Ещё 99 млн рублей компания выделит на строительство цехов по переработке оленя и рыбы, покупку двух рефрижераторных контейнеров и учёт рыбных ресурсов озера Пясино. Часть этих средств пойдёт на создание визит–центра в посёлке Усть–Авам и развитие экотуризма в Волочанке, Усть–Аваме и на Хантайском озере.

Решаются и жилищные вопросы таймырцев. Уже в июне по программе поддержки коренных малочисленных народов Таймыра собственное жильё получат первые дети–сироты из посёлков. В этом году компания профинансирует покупку пяти квартир в Дудинке. Всего же в течение четырёх лет на приобретение жилья для нуждающихся детей из числа коренных, а таких на Таймыре около ста, «Норникель» направит 20 млн рублей. Выпускникам поселковых школ компания даёт возможность бесплатно получить высшее образование в Норильском государственном индустриальном институте. С октября прошлого года запущена целевая программа «Студенты Таймыра». 20 ребят уже почти завершили первый год обучения. Расходы на учёбу, проживание, проезд в Норильск и обратно, выплату стипендии в 20 тысяч рублей ежемесячно также взял на себя «Норникель».

Одна из самых крупных статей расходов программы — почти полмиллиарда рублей — строительство жилья и соцобъектов в посёлках. До конца года в Усть–Аваме за счёт средств компании планируется возвести шесть одноквартирных жилых домов и баню. Материалы для монтажа доставят в летнюю навигацию. В Волочанке, посёлках Хета и Носок «Норникель» финансирует постройку сельских домов культуры. Сейчас идёт этап разработки проектно–сметной документации, после чего начнётся доставка материалов и оборудования. Культурные центры планируется открыть в 2023 году.

В Волочанке этим летом также начнут завоз стройматериалов для фельдшерско–акушерского пункта. В нём будет предусмотрена жилая площадь для семьи медработника. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. Доступнее станет медпомощь и для кочевников из посёлков Носок и Тухард. 35 млн рублей запланировано выделить на покупку гусеничной техники для врачей Таймырской межрайонной больницы.

В ходе заседания представители общин внесли свои предложения. Это создание на базе муниципального предприятия «Таймыр» (посёлок Валёк) цеха по переработке и выделке шкуры оленя; возможность участия компании в софинансировании покупки судна на воздушной подушке для транспортного обеспечения посёлка Усть–Авам; ремонт обветшавших ледников в посёлках Волочанка, Кресты и Усть–Авам; строительство этнокультурного комплекса; закупки сырья для производства продукции традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов; благоустройство территории пассажирского причала в Дудинке. Также решено к следующему заседанию расписать дорожную карту строительства заводов по переработке сырья, добываемого таймырцами и реализации готовой продукции.

Диалог получился доверительным и конструктивным, сочли представители общин и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра.

– Мы получили полную информацию и смогли высказать своё мнение, — говорит представитель семейной общины «Мукустур» Аксинья Поротова. — Очень приятно, что оно было услышано. Жизнь не стоит на месте, программа должна быть живой, поддаваться корректировке.

По всем озвученным вопросам глава координационного совета Николай Уткин поручил сформировать предложения до середины июня. Принятые решения обсудят на следующем заседании совета.