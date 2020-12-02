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Общероссийский день приёма граждан, посвящённый Дню Конституции РФ

Общероссийский день приёма граждан, посвящённый Дню Конституции РФ

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Общероссийский день приёма граждан, посвящённый Дню Конституции РФ

Приём состоится 14 декабря по адресу: Ленинский проспект, 12, с 12.00 до 20.00.

Общероссийский день приёма граждан, посвящённый Дню Конституции РФ

Отметим, в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции приём ведётся по предварительной записи по номеру 46-38-81, которая будет проходить с 1 по 7 декабря. При личном визите не забудьте надеть маску и перчатки и соблюдайте социальную дистанцию.

Также при личном обращении рекомендуется при себе иметь письменное заявление с указанием основных доводов. Это поможет дать гражданам развёрнутый и исчерпывающий ответ.

При повторном обращении в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления необходимо к заявлению приложить копии ранее полученных ответов.

Фото из открытых источников
2 декабря в 15:30 600
ПриёмПрокурорНевредно знать
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