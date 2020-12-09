МАУ ИЦ «Норильские новости»

Общероссийский день приёма граждан в прокуратуре отменён

Общероссийский день приёма граждан в прокуратуре отменён

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Общероссийский день приёма граждан в прокуратуре отменён

Мероприятие отменено в соответствии с указанием Управления президента РФ от 3 декабря текущего года.

Общероссийский день приёма граждан в прокуратуре отменён

В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, а также из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на федеральном уровне было принято решение отменить общероссийский день приёма граждан в прокуратуре, который должен был состояться 14 декабря.

Свои обращения норильчане могут направить на адрес электронной почты прокуратуры Норильска: krpro142@krasinter.ru. Также можно направить письменные обращения почтовой связью либо оставить в специальном ящике для писем и заявлений, который расположен на первом этаже здания прокуратуры города.

Обращения граждан будут рассмотрены, а ответы будут направлены в письменном виде.

Фото из открытых источников
9 декабря в 11:35 480
Приём граждан
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