Общественная палата Норильска оценит эффективность деятельности местных некоммерческих организаций
Общественная палата Норильска оценит эффективность деятельности местных некоммерческих организаций
Эта тема стала одним из вопросов, который обсудили на очередном заседании коллегиального органа. Как пояснила его председатель Наталья Солодовник, Норильск принимает участие в проекте Общественной палаты Красноярского края по оценке эффективности деятельности некоммерческих организаций (НКО).
В рамках проекта предполагается комплексно оценить текущее положение дел в некоммерческом секторе, выявить актуальные проблемы и задачи развития; разработать и внедрить механизмы мониторинга эффективности деятельности некоммерческого сектора. Планируется запустить работу постоянно действующей переговорной площадки (власть, бизнес, общество, СМИ и так далее), которая на основе созданных в рамках проекта механизмов - мониторинга и анализа - будет содействовать решению социальных вопросов и, как следствие, развитию территории в целом. Также задумано создать интернет-ресурс, отражающий потенциал некоммерческого сектора территорий края.
В ближайшее время в Норильске сформируют рабочую группу, куда, помимо общественников, войдут представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и самих НКО.
«Сегодня в нашем городе в различных сферах работают десятки некоммерческих организаций. Какие-то более активны, какие-то менее. И нам предстоит разработать чёткие критерии оценки эффективности их деятельности. По итогам проведённого анализа будут выработаны рекомендации в части совершенствования работы муниципалитета с НКО. Нам необходимо системное взаимодействие - активные организации должны быть уверены в поддержке со стороны органов власти при реализации социально значимых проектов», - пояснила Наталья Солодовник.
Кроме того, в ходе заседания норильские общественники обсудили перспективы сотрудничества с «РостТехом» в области утилизации отработанных элементов питания. Сейчас в Норильске приём отработанных батареек и аккумуляторов осуществляется в офисах регионального оператора (ул. Комсомольская, 12, Ленинский пр-т, 43, корп. 2, ул. Таймырская, 16, оф. 310). Принятые у горожан отработанные элементы питания вывозятся с территории и передаются в лицензированную организацию «Термика» для дальнейшей утилизации. Представители Общественной палаты Норильска намерены усилить этот механизм путём привлечения эковолонтёров.