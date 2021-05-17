Общественная палата Норильска оценит эффективность деятельности местных некоммерческих организаций

В рамках проекта предполагается комплексно оценить текущее положение дел в некоммерческом секторе, выявить актуальные проблемы и задачи развития; разработать и внедрить механизмы мониторинга эффективности деятельности некоммерческого сектора. Планируется запустить работу постоянно действующей переговорной площадки (власть, бизнес, общество, СМИ и так далее), которая на основе созданных в рамках проекта механизмов - мониторинга и анализа - будет содействовать решению социальных вопросов и, как следствие, развитию территории в целом. Также задумано создать интернет-ресурс, отражающий потенциал некоммерческого сектора территорий края.

В ближайшее время в Норильске сформируют рабочую группу, куда, помимо общественников, войдут представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и самих НКО.

«Сегодня в нашем городе в различных сферах работают десятки некоммерческих организаций. Какие-то более активны, какие-то менее. И нам предстоит разработать чёткие критерии оценки эффективности их деятельности. По итогам проведённого анализа будут выработаны рекомендации в части совершенствования работы муниципалитета с НКО. Нам необходимо системное взаимодействие - активные организации должны быть уверены в поддержке со стороны органов власти при реализации социально значимых проектов», - пояснила Наталья Солодовник.

Кроме того, в ходе заседания норильские общественники обсудили перспективы сотрудничества с «РостТехом» в области утилизации отработанных элементов питания. Сейчас в Норильске приём отработанных батареек и аккумуляторов осуществляется в офисах регионального оператора (ул. Комсомольская, 12, Ленинский пр-т, 43, корп. 2, ул. Таймырская, 16, оф. 310). Принятые у горожан отработанные элементы питания вывозятся с территории и передаются в лицензированную организацию «Термика» для дальнейшей утилизации. Представители Общественной палаты Норильска намерены усилить этот механизм путём привлечения эковолонтёров.