Общественная палата Норильска представила отчёт о своей деятельности в 2021 году

В прошлом году Общественная палата провела семь заседаний. Тогда были рассмотрены вопросы о присвоении Норильску звания «Город трудовой доблести», наделении Общественной палаты Норильска правом инициировать реализации инициативных проектов на территории Большого Норильска, новом порядке институционального устройства благотворительности в России, который появится к 2025 году и другие социальные вопросы.

Ключевым мероприятием прошлого года стало внеочередное расширенное заседание Общественной палаты на тему «Арктические исследования для устойчивого развития» с привлечением ведущих российских и международных экспертов. Тогда «Норникель» презентовал свою стратегию по улучшению экологии и повышению уровня промышленной безопасности, в которую входит «Серная программа». Стратегия содержит несколько ключевых направлений: контроль отходов, энергоэффективность, чистота воды и почвы, мониторинг состояния многолетнемёрзлых грунтов. Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска, представил крупный проект «Развитие туристско-рекреационного кластера «Арктический». По итогам расширенного заседания эксперты озвучили руководству компании «Норникель» несколько предложений, в том числе по разработке ключевых показателей эффективности для менеджмента компании в области экологии.

В прошлом году широко обсуждались снегоуборка, вывоз ТКО и утилизация батареек. Для мониторинга работы по этим направлениям было проведено несколько рабочих встреч с руководителями и представителями городской администрации, управляющими компаниями и обслуживающими организациями. Снижение количества обращений граждан доказало, что процесс снегоочистки и вывоза ТКО совместными усилиями муниципалитета и общественности удалось отладить. Вопрос сбора и вывоза батареек также был решён. В Норильске приём отработанных батареек и аккумуляторов осуществляется в офисах «РостТеха». Далее они передаются в лицензированную организацию для дальнейшей утилизации.

15 сентября прошлого года представители Общественной палаты приняли участие в итоговом мероприятии цикла встреч «Диалоги об обновлении», цель которых — обсуждение социально значимых вопросов, волнующих норильчан. На встрече также присутствовали представители органов власти, руководители муниципальных и коммерческих организаций, а также члены общественных организаций. Озвученные на итоговом мероприятии вопросы будут учтены при формировании системы общественного и профессионального контроля модернизации города на период до 2035 года в рамках местного проекта «Норильск-2035».

Кроме того, Общественная палата приняла участие в стратегической сессии «Норильск-2035», на которой обсуждался опыт формирования и реализации стратегий развития городами мира. По итогам сессии на основании полученной информации проводилась актуализация, были подготовлены предложения по формированию стратегического видения развития Норильска до 2035 года.

В прошлом году Общественная палата запустила проект «Общественная среда», который направлен на аккумулирование вопросов и предложений норильчан. Содержание проекта заключается в проведении встреч с жителями города для обсуждения социально значимых вопросов. Так, горожане высказали предложения об онлайн-трансляции важных заседаний органов местного самоуправления, о переносе социальных столовых для малоимущих граждан в городскую черту (сейчас такая столовая находится в промышленной зоне), а также идеи по благоустройству дворовых территорий. Идея с онлайн-трансляцией поддержана. Теперь все комиссии и сессии городского Совета депутатов можно будет посмотреть на YouTube-канале медиакомпании «Северный город».

Представители местной Общественной палаты в текущем году включены в составы рабочих групп по реализации двух проектов Общественной палаты Красноярского края. Первый предполагает проведение оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций. Второй направлен на создание механизма оценки социального самочувствия и степени развития общественного потенциала в интересах территорий региона. Реализация данных проектов будет продолжена в 2022 году.

В 2021-м важными мероприятиями для местного коллегиального органа стали рабочие встречи с краевыми коллегами — руководителями и представителями Общественной палаты и Гражданской ассамблеи Красноярского края — Натальей Грушевской, Эвелиной Павельевой и Валерием Васильевым. Основными темами для обсуждения стали: стратегия развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также планы по улучшению городской среды и привлечение к их реализации широкой общественности. Эвелина Павельева выразила готовность оказывать норильским общественникам содействие в решении юридических вопросов. Валерий Васильев обозначил основные векторы в деятельности общественных палат, сформулированные на федеральном уровне, а также озвучил основные тенденции и тренды в сфере развития гражданского общества.

Для организации общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления члены Общественной палаты Норильска принимали участие в заседаниях профильных комиссий и сессий Норильского городского Совета депутатов, а также общегородских планёрках, которые проводил глава города.

В текущем году общественники побывали на объектах, реконструкция или строительство которых запланированы в рамках реализации программы социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Городская администрация организовала 22 экскурсии, участниками которых стали более 800 человек. Общественники отметили масштабные планы по преобразованию городской среды с учётом организации доступности жилья для маломобильных групп населения, создания условий для обеспечения образовательной и досуговой занятости детей и молодёжи, а также повышения качества медицинского обслуживания населения.

В 2021 году представители Общественной палаты Норильска были включены в состав Общественного совета при Контрольно-счётной палате Норильска по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

В рамках деятельности по общественной экспертизе проектов нормативных актов члены палаты рассмотрели и поддержали вопрос о внесении изменений в условия городского конкурса социальных проектов «МЫ - НКО» в части увеличения суммы на реализацию одного проекта-победителя с 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также члены коллегиального органа рассмотрели проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск до 2038 года. Замечаний и предложений не выявлено. По результатам обсуждения было направлено письмо в адрес разработчика проекта.

Из числа мероприятий социального характера, участниками которых стали члены Общественной палаты, можно выделить следующие:

- проект по постинтернатному сопровождению «Наставники», в котором предполагается тесное взаимодействие между выпускниками детского дома и наставниками, в числе которых заместитель Дмитрия Карасева по социальной политике, депутаты, руководители муниципальных и образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, бизнеса, лидеры общественного мнения;

– общественное наблюдение в сентябре 2021 года за ходом выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва и Законодательное собрание Красноярского края четвертого созыва на избирательных участках города Норильска;

- организация на территории Норильска Всероссийского проекта «Культурно-просветительский лекторий «БлагоДарю». В течение двух дней специалисты проводили лекции и мастер-классы на различные темы. Наибольший интерес у жителей города вызвали занятия «Самопрезентация и портфолио» и «Ресурсность современной женщины»;

– молодёжный форум «Я — доброволец», где общественники выступали в качестве экспертов. Главной темой форума в этот раз стало создание комфортной городской среды и участие в этом процессе событийных волонтёров и добровольцев. На данном мероприятии представители Общественного совета помогали школьникам и студентам правильно составлять социальные проекты по экологии, а также грамотно формулировать тезисы;

– вручение благодарственных писем специалистам медицинских учреждений и волонтёрам некоммерческих организаций. Общественники отметили высокий уровень профессионализма и самоотверженный труд медицинских работников, а также человеческую доброту и активную жизненную позицию волонтёров, проявленные в период пандемии коронавирусной инфекции.