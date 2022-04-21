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Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи

Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи

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Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи

Совершенствование системы патриотического воспитания россиян в нынешних условиях нестабильной внешнеполитической ситуации становится одним из важных вопросов не только для государственных органов власти, но и для общественности, в том числе института семьи.

Общественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжиОбщественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжиОбщественная палата Норильска провела круглый стол на тему патриотического воспитания молодёжи

На обсуждении насущной темы присутствовали депутаты Норильского городского Совета, руководители профильных управлений администрации города, муниципальных учреждений, Заполярного государственного университета, представители Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви, общественных организаций, средств массовой информации и норильского военного гарнизона.

В подготовке мероприятия и итогового документа принял участие член Общественной палаты Российской Федерации и заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев.

По итогам круглого стола, где был заслушан ряд докладов и все присутствующие выразили свое мнение о ситуации, были внесены предложения по повышению эффективности патриотической работы среди горожан. В числе рекомендаций можно выделить следующие: предложить силовым структурам Большого Норильска взять шефство над образовательными организациями; организовать обмен лучшими практиками, используемыми в патриотическом воспитании подрастающего поколения; проводить информационную работу с родителями школьников по разъяснению политических вопросов; увеличить количество информации в печатных и телевизионных средствах массовой информации о деятельности норильского отделения Всероссийского движения «Юнармия», некоммерческих организаций гражданско-патриотической направленности и духовно-просветительской деятельности Норильской и Туруханской епархии.

«Рекомендации, утвержденные по итогам круглого стола, будут направлены Общественной палатой в профильные структуры. Все участники мероприятия выразили уверенность, что эти предложения послужат укреплению общественно-государственного партнёрства в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи», - резюмировала председатель Общественной палаты Татьяна Скорик.

21 апреля в 18:22 530
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