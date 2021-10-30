Общественная приёмная губернатора края переходит на дистанционный режим работы

С сегодняшнего дня в общественную приёмную граждане могут обратиться в следующей форме:

- по телефону «горячей линии» 8-800-707-77-44;

- через единый краевой портал «Красноярский край».

Данные меры приняты в целях ограничения распространения коронавируса на территории региона.