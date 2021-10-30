МАУ ИЦ «Норильские новости»

Общественная приёмная губернатора края переходит на дистанционный режим работы

Общественная приёмная губернатора края переходит на дистанционный режим работы

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Общественная приёмная губернатора края переходит на дистанционный режим работы

Общественная приёмная губернатора края переходит на дистанционный режим работы

С сегодняшнего дня в общественную приёмную граждане могут обратиться в следующей форме:

- по телефону «горячей линии» 8-800-707-77-44;

- через единый краевой портал «Красноярский край».

Данные меры приняты в целях ограничения распространения коронавируса на территории региона.

Фото из открытых источников
30 октября в 11:10 520
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