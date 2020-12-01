МАУ ИЦ «Норильские новости»

Общественная приёмная губернатора Красноярского края

Общественная приёмная губернатора Красноярского края

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Общественная приёмная губернатора Красноярского края

Обратиться в общественную приёмную можно с любым вопросом.

Общественная приёмная губернатора Красноярского края

Приём ведут краевые руководители или представители органов исполнительной власти региона. Обратиться к ним можно как лично, так и передав письменное обращение по адресу: Ленинский проспект, 21.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте администрации города.

Информацию о личном приёме граждан можно уточнить по телефонам: 8-800-707-77 44, 8 (391) 229-15-10 и 8 (391) 229-15-12.

1 декабря в 15:30 480
Приёмная губернатораВ городе N
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