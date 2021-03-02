Общественники Норильска почтили память погибших военнослужащих шестой парашютно-десантной роты

Вчера память героев почтили представители Общественного совета при ОМВД России по Норильску Юрий Кононченко, Валерий Шабурин и Дмитрий Губарев. На аллее воинской славы у памятного знака воинам-десантникам прошла церемония возложения цветов. Несмотря на морозы, почтить память героев также пришли представители ветеранских организаций, городского казачьего общества, Молодёжного центра и Молодёжного парламента.

«Двадцать два псковских десантника были удостоены звания Героя России, 21 – посмертно; 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63 из них - посмертно. Ребята с честью выполнили свой долг: в тяжелейшем неравном бою дали достойный отпор противнику, развязавшему войну против нашей страны. Это пример настоящего героизма, неподдельного мужества, это истинная человеческая ценность. О таких подвигах должны помнить мы все, должны знать наши дети», - подчеркнул Валерий Шабурин.