МАУ ИЦ «Норильские новости»

Общественники проверили готовность личного состава Норильского ОМВД к несению службы

Общественники проверили готовность личного состава Норильского ОМВД к несению службы

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Общественники проверили готовность личного состава Норильского ОМВД к несению службы

В рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при Норильском ОМВД Юрий Кононченко и его коллега Константин Кочан приняли участие в разводе и инструктаже нарядов полиции, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка.

Общественники проверили готовность личного состава Норильского ОМВД к несению службы

Во время инструктажа правоохранителей ориентировали на предупреждение и пресечение правонарушений, а также довели до них информацию о розыске преступников, без вести пропавших граждан и проводимых профилактических мероприятиях.

Представители Общественного совета дали положительную оценку подготовке полицейских к несению службы, их внешнему виду и знаниям нормативно-правовых актов, а также обратили внимание на необходимость проявлять вежливость и тактичность при общении с гражданами.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
30 августа в 12:08 450
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