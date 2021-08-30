Общественники проверили готовность личного состава Норильского ОМВД к несению службы

Во время инструктажа правоохранителей ориентировали на предупреждение и пресечение правонарушений, а также довели до них информацию о розыске преступников, без вести пропавших граждан и проводимых профилактических мероприятиях.

Представители Общественного совета дали положительную оценку подготовке полицейских к несению службы, их внешнему виду и знаниям нормативно-правовых актов, а также обратили внимание на необходимость проявлять вежливость и тактичность при общении с гражданами.