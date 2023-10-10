МАУ ИЦ «Норильские новости»

Общественники проверили работу транспортной полиции в аэропорту Норильск

Общественники проверили работу транспортной полиции в аэропорту Норильск

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Общественники проверили работу транспортной полиции в аэропорту Норильск

Представитель Общественного совета при Таймырском линейном отделе (ЛО) МВД России Дмитрий Олинчук посетил линейное подразделение в аэропорту Норильска и ознакомился с условиями несения службы сотрудниками транспортной полиции.

Общественники проверили работу транспортной полиции в аэропорту Норильск

В рамках акции «Гражданский мониторинг» общественник осмотрел помещение дежурной части отдела, проверил работу суточного наряда, а также пообщался с сотрудниками охраны общественного порядка. Особое внимание Дмитрий Олинчук обратил на доступность и актуальность сведений на информационных стендах для граждан, наличие информации о порядке обращения граждан и контактных данных.

Подводя итоги мероприятия, общественник обсудил актуальные вопросы с врио начальника Таймырского ЛО майором полиции Александром Коломиным, заместителем начальника майором внутренней службы Светланой Орещенко и начальником штаба майором внутренней службы Ольгой Кузиной. А также выразил свою благодарность транспортным полицейским за высокий профессионализм и ответственное отношение к службе.

10 октября в 10:42 490
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