Общественнику из Норильска вручили награду главы Красноярского края за развитие гражданского общества
Общественнику из Норильска вручили награду главы Красноярского края за развитие гражданского общества
Награды удостоен член Общественного совета при местном ОМВД Олег Пилюгин. На протяжении последних лет он активно привлекает граждан к профилактической работе во многих направлениях деятельности. Общественник неоднократно получал на эти цели грантовую поддержку, направляя средства на вовлечение новых граждан в различные исследовательские, патриотические и профилактические мероприятия.
Олег Пилюгин уделяет особое внимание подрастающему поколению, передаёт им опыт общественной деятельности, прививая любовь к родной стране, краю и городу. В своей деятельности общественник значительное время уделяет профилактике правонарушений, правильного поведения на природе и на воде, чтобы не было несчастных случаев, проводит занятия со школьниками и со студентами.
В торжественной обстановке Олег Юрьевич Пилюгин награждён благодарственным письмом губернатора Красноярского края за развитие гражданского общества.