Общественнику из Норильска вручили награду главы Красноярского края за развитие гражданского общества

Награды удостоен член Общественного совета при местном ОМВД Олег Пилюгин. На протяжении последних лет он активно привлекает граждан к профилактической работе во многих направлениях деятельности. Общественник неоднократно получал на эти цели грантовую поддержку, направляя средства на вовлечение новых граждан в различные исследовательские, патриотические и профилактические мероприятия.

Олег Пилюгин уделяет особое внимание подрастающему поколению, передаёт им опыт общественной деятельности, прививая любовь к родной стране, краю и городу. В своей деятельности общественник значительное время уделяет профилактике правонарушений, правильного поведения на природе и на воде, чтобы не было несчастных случаев, проводит занятия со школьниками и со студентами.

В торжественной обстановке Олег Юрьевич Пилюгин награждён благодарственным письмом губернатора Красноярского края за развитие гражданского общества.