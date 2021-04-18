Общество норильских идеалистов

Исторические моменты

Точную дату её появления в Норильске сейчас могут назвать разве что краеведы, кто занимается изучением истории города. И то не факт. Талантливые и именитые зодчие жили в нашем городе ещё тогда, когда он имел статус посёлка.

«Союз советских архитекторов» был организован ещё в 1932 году с целью объединения и восстановления согласия между различными архитектурными ассоциациями, которые тогда вели непримиримую войну между собой. Разные школы — московские и питерские, конструктивисты, архитекторы–пролетарии и многие другие — представляли многобразные направления советской архитектуры. Отголоски деятельности этих школ до сих пор можно увидеть в сохранившихся постройках в Старом городе. Единое движение в Норильске появилось значительно позже, вспоминает нынешний председатель норильского «Союза архитекторов России» Михаил Волгин:

– В 1930–е годы в сообществе архитекторов было огромное количество разных точек зрения на то, какой должна быть советская архитектура. Все эти споры и конфликты ни к чему хорошему не приводили — и власти решили навести порядок в этой области, создав единую организацию. Те, кто не считали себя советскими архитекторами, стали уезжать на периферию. И это, на мой взгляд, дало положительный эффект: в отдалённых районах страны, в том числе и в Норильске, оказалось немало талантливых людей с передовыми, на тот момент, идеями.

Что касается появления у нас здесь некой единой структуры. Официально, как юридическое лицо, «Союз архитекторов» в Норильске был зарегистрирован где–то в 1975–1976 году с открытием собственного расчётного счёта. Хотя сообщество архитекторов образовалось намного раньше. Первым председателем организации был Палей Борис Ильич.

Первые упоминания о «Союзе архитекторов» в Норильске, о которых мне известно, — это 1961 год, за 15 лет до образования юридического лица. Тогда наша организация была по–настоящему престижной, и каждый архитектор мечтал в неё попасть. Почему? Взносы были чисто символическими, зато пользы и преференций — немало. Тут, как у писателей, были свои дома отдыха, путёвки от государства, льготы и, что самое важное, можно было получить дополнительную комнату под мастерскую. Так что попасть в союз было довольно сложно. Заявки рассматривались на высшем уровне.

Строители будущего

– Я вступил в «Союз архитекторов» в 1981 году, — продолжает Михаил Волгин. — Причём произошло это скорее случайно. Моя дипломная работа попала на Всесоюзную выставку работ выпускников–архитекторов и получила там первое место. А я об этом узнал через год, когда на адрес местного «Союза архитекторов» пришла бандеролька с моим дипломом и наградой. Для вручения которых меня пригласили на торжественную встречу участников организации. Вот тогда я с ними со всеми познакомился, и мне предложили вступить в их ряды, и я, конечно, согласился.

Золотым временем норильского «Союза архитекторов» Михаил Волгин называет 1980–е. Может, потому что на эти годы пришлась его молодость, и в то время ещё верилось, что Норильск вскоре начнут превращать в город–сад, реализовывая самые фантастические задумки и проекты, которых в архивах норильского общества за десятилетия существования накопилось немало.

– Тогда среди моих коллег не было таких, кто бы ни строил грандиозных проектов. Не в плане заработать денег. Все мечтали создать какой–то эпохальный и монументальный для города проект, — вспоминает Волгин. — У нас была компания молодых архитекторов. Все трудились в «Норильскпроекте». Главные задачи, которые мы выполняли, — жилищные, социальные и коммунальные проекты. Это было грустно, ведь мы приехали сюда создавать архитектурные образы, а ставили коробки. Поэтому в свободное время многие корпели над собственными идеями, мечтая, что когда–нибудь они будут одобрены и воплощены в жизнь. Мы себя называли архитектурными экстремистами, считали, что среди начальства одни ретрограды, которые не дают вдохнуть жизнь в наши проекты. Мы обсуждали, что делать, постоянно искали что–то новое, думали, как это протолкнуть.

Сейчас, конечно, всё по–другому. Главное отличие в том, что раньше мы пытались нарисовать контуры будущего. Тогда это было характерно, наверное, для всех сфер. И многие даже верили, что когда–нибудь это светлое будущее мы построим. В мышлении современных архитекторов преобладает настоящее и это неплохо — практично, отвечает нынешним требованиям и соответствует функционалу строения. Но они не задумываются о том, как их творения будут восприниматься потомками.

Споры стихли

После развала СССР Норильский союз с середины 1990–х до 2000–х играл роль совещательного органа. Практически любая инновация или проект активно обсуждались местными мастерами бетона и стекла. Тогда в дебатах принимали участие не только представители союза, но и вольные архитекторы. Причём такие споры иной раз случались очень горячими.

— Мы не могли принимать решения, но давать рекомендации — пожалуйста, — поясняет Михаил Волгин. — На такие советы собирались по 30–40 человек и до хрипоты спорили. Порой доходило даже до драки, потом, конечно, мирились и вместе пили чай. Что касается современности, тут, пожалуй, всё печально. Ряды наши стремительно тают из года в год. Нас и так было немного. Когда союз только создавался, в нём официально числились 20 человек. Сейчас — 13, из них всего шесть проживают в Норильске. А молодёжь с такой профессией на ПМЖ сюда приезжает редко. Большинство проектов делают приглашённые столичные специалисты. А те, кто всё же в город переехал, идти к нам не торопятся. А зачем? Просто пообщаться или какими–то идеями обменяться можно и так. К сожалению, и уникального самобытного норильского или северного направления, как это было в советское время, у нас сейчас нет. Так что и смысла особого вступать в союз не вижу.

Работы хватает

Но с идеями и предложениями в местную организацию обращаются довольно часто. Например, будущая стратегия развития Норильска с 2025 по 2035 год будет разрабатываться не только с привлечением иногородних специалистов, но и при и участии наших архитекторов. Один из проектов, над которым сейчас работают местные специалисты, это реставрация памятника узникам Норильлага, установленного около Музея Норильска.

– Памятник начал понемногу разрушаться. Сначала мы занялись проектировкой восстановительных работ, а недавно появилась идея всё же заменить памятник. Представители «Общества жертв политических репрессий» предлагают поставить в данном месте более персонифицированное изваяние. И это довольно интересная мысль. Тогда у нас в этом районе получается такой блок из фигур основателей и первооткрывателей Норильска: металлурги — на Гвардейской площади, строители — у кинотеатра, Урванцев — рядом с музеем, с другой же со стороны можно поставить памятник Ефросинье Керсновской, узнице Норильлага. А существующую стелу хорошо бы перенести на «Норильскую Голгофу» и сделать памятником репрессированным советским гражданам. А то памятники прибалтам и японцам есть, а нашим — нет. Но пока всё это — идеи на стадии обсуждения. Впрочем, недавно мы встречались с министром культуры Красноярского края, говорили на эту тему, и ей задумка понравилась. Так что будем работать.