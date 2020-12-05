Общество потребителей

От вандалов регулярно страдает олень на Ленинском проспекте, постоянно достаётся и скульптуре Николая Урванцева. Каждый год местные власти переживают: достоит ли снежный городок хотя бы до Нового года? А лавочки и урны с улиц города перемещаются на дачи и базы отдыха.

Преступление и наказание

Андрей Шевкунов, и. о. начальника отделения охраны общественного порядка норильского ОМВД, говорит, что горожане путают понятия «вандализм» и «хулиганство». Эти преступления подпадают под действие Уголовного кодекса РФ: «Вандализм» (214–я статья) и «Хулиганство» (213–я). Отличие первого преступления от второго в том, что вандализм представляет собой бессмысленное и жестокое разрушение исторических памятников и культурных ценностей, варварство. Иногда совершается из хулиганских побуждений, по мотивам политической, религиозной или иной ненависти, характеризуется

осквернением зданий и сооружений, порчей имущества в общественном транспорте и в общественных местах. Под осквернением подразумеваются надписи и рисунки непристойного или циничного содержания, а под порчей — полное или частичное разрушение. Хулиганство же часто направлено не только на имущество, но и на людей. Уголовная ответственность за преступления наступает с 14 лет. Наказание за вандализм варьируется от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до ареста на срок до трёх месяцев. За хулиганство: минимум — штраф от 300 тысяч рублей, а максимум — лишение свободы до пяти лет.

Происшествия с пенсне у скульптуры Николая Урванцева можно трактовать как вандализм, хулиганство и как порчу чужого имущества. Это зависит от действий горожан, повредивших изваяние. Если имели место бахвальство, игра на публику, пренебрежение нормами этики и морали общества, то речь идёт о хулиганстве. Если дело было ночью или в отсутствие людей, то речь идёт о вандализме или порче чужого имущества. Наказание, в зависимости от причинённого ущерба, может быть как по Уголовному кодексу, так и по Административному: статья 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ и статья 7.17 «Уничтожение или повреждение имущества» КоАП. По административной статье — штраф от 300 до 500 рублей. Минимальное наказание по уголовной — штраф до 40 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до двух лет. При этом не отменяется право пострадавшего на возмещение причинённого вреда в гражданском суде, и тогда наказание рублём будет чувствительнее.

Есть в Уголовном кодексе статья 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)». Она распространяется на объекты, внесённые в Единый реестр памятников истории и культуры. Минимальное наказание по этой статье штраф до трёх миллионов рублей, максимальное — лишение свободы до трёх лет.

Только неотвратимость наказания отрезвляет человека. В обществе потребителей для взрослых нарушителей эффективнее всего наказание рублём.

Ответят за свой поступок и дети до 14 лет. Их могут как поставить на учёт в отделении по делам несовершеннолетних, так и поместить в спецшколу. В будущем это может стать помехой при выборе профессии. Предотвратить это — задача родителей, которые несут ответственность за поступки детей. Взрослым придётся возмещать материальный вред, и их могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП).

Тяга к разрушению

Бороться с тягой людей к разрушению и порче чужого имущества помогает патрулирование 24 часа в сутки, семь дней в неделю, которое ведётся нарядами ППС и ДПС, отдела вневедомственной охраны и Росгвардии. Проводят свои рейды участковые полиции и инспекторы отделения по делам несовершеннолетних. Многие преступления удаётся предотвратить на месте, а с некоторыми правонарушителями разбираются в полиции. Если повреждено имущество собственников, например автомобиль, то владелец машины должен написать заявление в полицию. Без заявления полицейские, во–первых, не узнают о случившемся; во–вторых, будут ограничены в законных процессуальных действиях. Воззваний, фото и видео в соцсетях, как это в последнее время делают горожане, недостаточно для быстрого и полного расследования. Информация может не дойти до полицейских или поступить к ним в искажённой форме. Соцсети же могут помочь в поиске свидетелей причинения ущерба имуществу или вреда здоровью.

Такой же алгоритм действий и с преступлениями, связанными с порчей имущества на детских площадках. Например, если качели повредили из–за того, что на них взгромоздились нетрезвые взрослые, то, кроме ответственности за порчу имущества, они ответят за распитие алкоголя или за то, что находятся пьяными в общественном месте. Употребление алкоголя станет отягчающим обстоятельством. Помочь полиции и защитить детские площадки от разрушения могут жители двора: ребятишкам достаточно замечания, а для взрослых нарушителей — вызвать наряд полиции. Правда, жильцы считают, что неравнодушие — в том, чтобы снять на видео и выложить его в Instagram, а про звонок в полицию забывают.

Непросто всё со снежными городками. Из года в год полицейские направляют в администрацию города письма с просьбой продумать охрану снежных скульптур и сооружений, предусмотреть возможность видеонаблюдения. Как вариант, заключить договор с частным охранным предприятием, так как у полицейских нет прямой обязанности охранять чью–то личную собственность. В этом году заявлений от администрации, которая является заказчиком, о порче скульптур или снежных фигур не поступало. Вопрос должен рассматриваться объективно, так как причиной порчи скульптуры или фигуры может быть низкое качество её изготовления.

Андрей Шевкунов считает, что тяга к хулиганству и вандализму идёт из детства. Если это взрослый, то, возможно, он так и не вырос из коротких штанишек, остался инфантильным и другого способа привлечь к себе внимание, кроме как совершить правонарушение или преступление, не знает. Если ребёнок, то родители не объяснили ему в малолетстве, что такое хорошо, а что такое плохо. Большинство поступков, которые в народе называют вандальными, совершаются ради бравады и показушности и это говорит о том, что человек не повзрослел.

Это подтверждают и слова Ольги Куруниной, начальника отделения по делам несовершеннолетних норильского ОМВД. Она считает, что до ребёнка можно попытаться достучаться и объяснить, что он неправильно сделал, а вот взрослые вандалы часто безнадёжны, так как изначально выбрали для себя путь разрушения. Если ребёнок совершает правонарушение, то инспекторы ОДН начинают работать со всей семьёй, и бывает, что родители ради ребёнка меняют своё отношение к нему и к своей жизни. Инспекторы идут на опережение, чтобы предотвратить совершение правонарушений детьми: в ходе профилактической работы они объясняют и рассказывают детям о последствиях их поступков, так как другая причина совершения правонарушений — это любопытство. В определённой степени ребёнка к совершению преступления подталкивают соцсети. Особенно сейчас, когда многие дети находятся на удалённом обучении и имеют неограниченный доступ в интернет.

Специалисты считают, что у жажды разрушения есть и другие причины. Например, агрессия, которая накапливается из–за гормональных изменений и конфликтов в школе, на работе или в семье. Желанию крушить и портить способствуют и размытость этических норм и правил поведения, нехватка моральных ориентиров и достойных примеров для подражания, низкая бытовая культура общества.

– Наши люди разучились получать эстетическое удовольствие, я уж не говорю про то, чтобы ценить чужой труд. Это издержки общества потребителей, когда многие смотрят в чужой кошелёк, — добавил Андрей Шевкунов.

В тему

Италия

Россиянину, который на стене Колизея нацарапал букву «К», присудили четыре месяца тюрьмы условно и штраф в 20 тысяч евро. Ущерб признали значительным: была повреждена поверхность несущей конструкции и частично нарушен рельеф. Другой резонансный акт вандализма произошёл в августе этого года. Турист из Австрии, позируя для фото, сломал у 200–летней статуи три пальца на ноге. Сейчас в правительстве Италии находится на рассмотрении закон, который предполагает увеличение максимального срока наказания за вандализм до восьми лет тюрьмы и штрафа в размере 117 тысяч долларов.

Америка

В Лос–Анджелесе в июле 2018 года мужчина разбил именную звезду Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда. Виновника приговорили к трём годам нахождения под особым надзором, 20 дням общественных работ, одному дню тюремного заключения и штрафу более 9,4 тысячи долларов. Летом 2020–го Дональд Трамп подписал указ, по которому за уничтожение памятника можно получить до 10 лет тюрьмы. Задерживать вандалов можно будет с поличным.

Сингапур

Здесь вандализм стоит на одном уровне с изнасилованием, грабежом, нарушением визового режима и попыткой госпереворота. За эти преступления помимо крупного штрафа также предусмотрено телесное наказание. За то, что покормили птиц, в Сингапуре могут оштрафовать на 1000 сингапурских долларов, плюнули на улице — 500 долларов, не спустили воду в унитазе — 150.

Польша

Польское законодательство считает порчу имущества одним из опасных деяний и предусматривает наказание за повреждение или приведение вещи в непригодное для использования состояние в виде лишения свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет. Так, молодой польке, которая подвергла дискриминации и оскорблениям по национальному признаку своих соседей–украинцев, разбила им окно в квартире и повредила машину, грозит пять лет тюрьмы. Женщину обвиняют сразу в нескольких преступлениях: в публичной дискриминации, неуважении к людям другой национальности и повреждении имущества.

Чего лишают нас вандалы?

Говорит эксперт

— Поступки людей определяют их жизнь и сознание. Наши дети ничему нужному и полезному не научатся, если будут видеть, как взрослые обесценивают труд других людей, если взрослым будет всё равно, чем заняты их дети.

Леонид Соломаха, депутат Норильского городского Совета



,– Вандалы лишают наш город красоты, удобств, веры в людей и в то, что в этой жизни можно что–то изменить. Люди начинают задаваться вопросом: «А нужно ли вообще эту жизнь менять?». Доморощенные разрушители появляются от безделья и скуки, оттого, что не знают, куда направить свою неуёмную энергию, — они ничем не увлечены. А ведь можно в нашем городе найти себе занятие. Взять тот же слёт на реке Хараелах. Каждый год это событие собирает народ: и взрослых, и детей. И ведь никто насильно на этот туристический слёт никого не тянет. Горожане сами приходят, с удовольствием участвуют в состязаниях, знакомятся с новыми людьми, общаются. И всё это искренне и бескорыстно.

Раньше молодёжь в большей степени была занята учёбой и увлечена любимым хобби, на глупости просто не оставалось времени и сил. И проблема не только в том, что сократилось количество досуговых учреждений и организаций и появились платные кружки и секции, поменялась мораль общества — оно превратилось в общество потребителей, все им должны: муниципальные власти, руководители, соседи, знакомые и так далее. Вот только о своих обязанностях они не помнят, не знают или не хотят знать. Чем больше людям даёшь, тем больше они хотят, но при этом не ценят и не берегут то, что получают.

Другая причина вандализма и хулиганства на улицах города и в его окрестностях — это желание любым способом показать свою значимость и уникальность. Раньше люди самовыражались, что–то создавая, а теперь разрушают. Вместо того чтобы сделать что–то полезное и нужное, как–то проявить себя в общественных, городских, благотворительных делах. Ломают и крушат то, что создают другие, нередко снимают это на видео, выкладывают в соцсетях, и, если кто–то ставит им лайки, чувствуют свою значимость и гордятся тем, что привлекли к своей персоне внимание. Этим грешит молодёжь. Хотя сомнительную «минуту славы» в интернете пытаются поймать и взрослые, но чаще они совершают «подвиги» в нетрезвом виде, когда падает уровень самоконтроля. Как правило, таким людям всё равно, не моё — ну и ладно.

Взрослые забывают о том, что сегодня они посидели на детской площадке с семечками и пивом, оставили после себя мусор и пустые пивные бутылки, а завтра так сделают их дети. Старшие равнодушно смотрят, как собаководы выгуливают своих четвероногих питомцев на газоне. Такие люди проходят мимо, когда подросток карабкается на ледяную скульптуру — «ну, он же играет», и не рискуют одёрнуть своего ровесника, который делает то же самое, чтобы поразить окружающих.

Я сейчас говорю о самых простых вещах. Достаточно просто пройти по городу и внимательно посмотреть, сколько всего исписано, поцарапано, поломано. Украденные и разрушенные лавки, урны, разбитые и разрисованные автобусные остановки, изуродованные фасады домов и стены подъездов, разгромленные ледяные фигуры в снежном городке. Регулярно муниципалитету приходится тратить немалые средства на восстановление.

Поступки людей определяют их жизнь и сознание. Наши дети ничему нужному и полезному не научатся, если будут видеть, как взрослые обесценивают труд других людей, если взрослым будет всё равно, чем заняты их дети.

Подумаем вместе

Нина Кокоулина, сотрудник благотворительного фонда «Территория добра»:

– Когда хулиганы, вандалы, да просто непорядочные люди воруют с улиц города урны, они нас лишают возможности поддерживать чистоту. Разрисовывая стены домов, особенно в исторической части Норильска, нарушают эстетичный вид города и наносят ущерб памятникам архитектуры. Ломая скульптуры, доморощенные разрушители лишают норильчан и гостей города возможности сфотографироваться на фоне этих достопримечательностей и сохранить память о Севере. Когда громят снежные городки, становится обидно за наших детей. Да и человеческого труда жалко. Одни пытаются сделать город лучше и красивее, другие не только не ценят это, но и вовсю стараются, чтобы он выглядел неприглядно.

Татьяна Сергеева, мама маленького сына:

– Вандалы лишают нас комфорта. Мы все хотим, чтобы было чисто, удобно, а получается: только покрасили подъезд — уже появились дурацкие надписи, только поставили детскую площадку — уже сломали. Помню, когда я была ребёнком, услышала, что модно писать в подъезде «Цой жив!». Я понятия не имела, кто это, но написала у своей двери, что он–таки жив. Пришедшая с работы мама узнала мой почерк, хоть я и отпиралась, и заставила отмывать стены всего этажа. Я запомнила это навсегда. Я не призываю «ошибки смывать кровью», заставляя отмывать подъезды с первого по девятый этаж или отскребать всю детскую площадку, но привлекать вандалов к труду, не лишне. И родителям нельзя пускать на самотёк воспитание детей, а оно сегодня довольно лояльное. Нередко слышишь от подростков: «Есть дворники, им платят, они уберут». Это, конечно, так, но если воспитание позволяет этим недорослям мусорить, то пусть сначала научатся через труд уважать других людей и старания тех же дворников. И вряд ли захочется гадить там, где сам убрал. И ещё тут возникает вопрос к нам, взрослым: почему у нас, таких воспитанных, дети легко ломают, крушат, портят общественное добро?

Максим Крамцов, велосипедист:

– В первую очередь уважения к собственному городу. Когда регулярно видишь в соцсетях или в новостях видео, как крушат ледяные фигуры, ломают детские площадки или расписывают остановки, то начинаешь воспринимать такое отношение к немногим украшениям города как нечто должное. Потом мимо начинаешь проходить, когда видишь подобное. Причем обидно, что и те, кто должен за такими вещами следить, тоже особо не реагируют. Вот пример. Этим летом катался не велосипеде, остановился отдохнуть на бульваре Влюбленных, а там три мамаши гуляют с детьми разного возраста. Так вот одна из них начала пихать своего отпрыска, пацана лет 12, на скульптуру влюбленных и фотографировать, как он там восседает на шее одного из них. И думаете, дамы извинились, когда я им сделал замечание? Нет. Распушили перья и давай втроем кудахтать: мол, их дети — как хотят, так и воспитывают, и вообще ты кто такой, чтобы указывать. Успокоились, только когда я полицию начал вызывать. Только и полицейские на том конце провода отреагировали почти так же: мол, акт вандализма состоялся, сломали что–нибудь? Ну а дальше по классике: нет тела — нет и дела. То есть надо было дождаться, чтобы сломали скульптуру, снять это на видео, а потом полицию вызывать? Давайте уже беречь и уважать тот город, в котором живём.

Ольга Ерохина, редактор Норильск ТВ:

– Вандалы лишают себя и других качества жизни. Лифты, двери, интерьеры торговых центров и кинотеатров, памятники, фасады домов — всё это изначально новое, чистое. Конечно, идея сломать, разрисовать, испортить может прийти в голову только человеку, у которого в голове и в жизни чего–то важного не хватает. И это было бы их личным делом, если бы от их рук не страдало пространство, в котором они находятся вместе с другими людьми. Конечно, многое зависит от воспитания, от того, как человеку объяснили ценность предметов и труда, которым они созданы. Если знаешь, как непросто вещь сделать или купить, будешь относиться к ней бережно.

Сергей Поспелов, таксист:

– Вандалы лишают нас всего, до чего могут дотянуться. И больше всего поражает, что и детей своих так же воспитывают. Я как–то гулял с ребёнком на детской площадке, там же была мама с дочкой лет 6–7. Девочка сидит, пьёт сок, ест шоколадку. Управилась — бутылку под горку зашвырнула, обёртку под ноги бросила. А мама рядом «в телефоне зависает» — ей всё равно. Я подошёл молча, поднял фантик, бутылку и понёс в урну, ну и пристально так на дамочку глянул. Она увидела и возмущенным тоном спрашивает: «Что?». «Ничего», — отвечаю спокойно и выбрасываю мусор. Через пять минут утащила ребёнка с площадки вся пунцовая. Так и смысл потом пенять на малолетних вандалов. Они же на родителей смотрят: что для взрослых норма, то и для них естественное поведение. Вот и выходит потом: только в подъезде ремонт сделали — а на стенах уже красуется «наскальная живопись»; лифт поменяли, полгода не прошло — кто–то кнопки пытался сжечь. А нагадить на детской площадке — вообще святое дело. Мама же с папой говорят: «Дворники уберут — им за это деньги платят».