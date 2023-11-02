Общие вложения норильчан в фонд капитального ремонта общего имущества МКД составили примерно 4,7 млрд рублей

Напомним, что региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) утверждена правительством Красноярского края в 2013 году. Свои средства в общий фонд жители нашего города начали вносить с ноября 2014-го. На сегодняшний день эта сумма составила примерно 4 млрд 700 млн рублей.

Первые отремонтированные объекты в Норильске появились в 2016 году. За время действия программы в нашем городе отремонтировано 117 крыш и заменено 675 лифтов, что составляет почти половину от всего лифтового хозяйства НПР. Также на эти средства в 39 домах проведена замена инженерных сетей. Это электроснабжение, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На средства регионального фонда отремонтировано шесть фасадов жилых домов. Общая стоимость выполненных работ оценивается примерно в три миллиарда рублей.

На следующие три года запланированы ремонты 28 крыш, 26 фасадов, 210 лифтов и замена инженерных сетей в 34 домах. Уже заключены контракты на сумму более двух миллиардов рублей.

Размер ежемесячных взносов сегодня составляет 12,31 руб. за квадратный метр для домов без лифтов и 12,81 руб. — для домов с лифтами. При этом в каждом субъекте устанавливаются льготы для отдельных категорий жителей. В Красноярском крае это одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет.

Платёж вносится по реквизитам, указанным в квитанции. Внести его можно через почту, систему быстрых платежей (СБП) любого банка и через кассы РКЦ (с комиссией 2%).