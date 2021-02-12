Очень часто у горожан появляются вопросы о том, как выделяется жильё из маневренного фонда

Маневренный фонд — это разновидность специализированного жилищного фонда, который, в первую очередь, необходим для предоставления временного жилья различным категориям граждан. Более детально о назначении жилых помещений маневренного фонда говорится в статье 95 Жилищного кодекса РФ с аналогичным названием. Квартиры из маневренного фонда используются для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания из-за признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчёта не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека (статья 106 «Предоставление жилых помещений маневренного фонда» ЖК РФ). Такие квартиры должны отвечать санитарным, пожарным нормам и техническим условиям, предоставляются они на основании договора найма. Договор заключается до окончания капитального ремонта или реконструкции дома, завершения расчётов с гражданами, лишившимися жилья, или до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

Получить консультацию по вопросам предоставления квартир из маневренного фонда Норильска горожане могут в управлении жилищного фонда по адресу: ул. Талнахская, 40, каб. 304. Часы приёма: понедельник и четверг — с 14.00 до 17.00. Приём осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по вторникам и средам по телефону 8-908-031-41-62.

О случаях нарушения прав по предоставлению жилых помещений маневренного фонда жители могут сообщать в норильскую прокуратуру по адресу: Ленинский пр., 12. Часы приёма: с понедельника по пятницу — с 09.00 до 17.00.