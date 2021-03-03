Очередная мошенница предстанет перед судом

Дело в том, что ювелирные изделия можно покупать в рассрочку. Но пока не будет выплачена вся сумма, украшения хранятся в сейфе. Предприимчивая продавщица в течение четырёх месяцев заменяла золотые изделия серебряными - она подписывала фиктивные договоры, закрывала в сейф подделки, а настоящие - сдавала в ломбард.

Проверка изделий в сейфе показала, что проба и вес не соответствуют информации, указанной на упаковке. Представитель магазина обратился в полицию.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или утрата». Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За время расследования она возместила материальный ущерб бывшему работодателю.