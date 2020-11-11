Очередная жертва мошенников в городе

В дежурную часть ОП № 2 отдела МВД России по г. Норильску поступило заявление о краже крупной суммы денежных средств. Норильчанка нашла рекламу о заработке в интернете. После того как потерпевшая перешла по ссылке, с ней связался представитель данной компании. Убедив её, что заработок на брокерской платформе один из самых стабильных заработков. Потому женщина решила оформить кредит в нескольких банках.

В течение нескольких дней норильчанка переводила деньги на несколько счетов компании. Также она сообщала коды подтверждения, с помощью которых списывались денежные средства. Через несколько дней мошенники перестали выходить на связь. В общей сумме норильчанка потеряла более 1,4 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция обращает внимание на то, что такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых ненадежных способов поправить своё финансовое положение. В попытке получить материальные блага люди очень часто остаются ни с чем, либо вынуждены оплачивать кредиты, которые были вложены в фондовую биржу.