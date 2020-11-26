Очередного рыбака поймали с уловом краснокнижных рыб

При осмотре моторной лодки браконьера сотрудники полиции обнаружили сети для ловли рыбы, а также три стерляди и одного осетра.

- По результатам проведенной экспертизы установлено, что данная рыба относится к виду осётр сибирский и внесена в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, нанесённый в результате вылова водных биологических ресурсов, составил более 160 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.

За улов осетра в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». А за улов стерляди вынесена административная ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

- Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, — пояснили в пресс-службе.