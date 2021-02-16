Очередной браконьер попался сотрудникам транспортной полиции

Случай произошёл в августе прошлого года. Мужчина выловил из Енисея 17 осетров. Напомним, что сибирский осётр занесён в Красную книгу России. Улов рыбак разделал, заморозил, упаковал и передал своему родственнику, который должен был доставить рыбу в порт Дудинки и передать другому родственнику.

«Однако оба, опасаясь быть задержанными сотрудниками полиции или пограничниками, оставили груз на судне и ушли. Один из членов команды обнаружил на борту 4 коробки, оставленные неизвестным пассажиром. О подозрительной находке капитан грузопассажирского судна сообщил в линейный отдел полиции города Дудинка. Обследование показало, что внутри находятся замороженные фрагменты рыбы осетровых пород», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Причинённый ущерб оценили в 2,7 млн рублей. Мужчине грозит лишение свободы до четырёх лет.