МАУ ИЦ «Норильские новости»

Очередной браконьер предстанет перед судом

Очередной браконьер предстанет перед судом

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Очередной браконьер предстанет перед судом

Семь экземпляров краснокнижных осетров, которых поймал 53-летний рыбак из посёлка Воронцово, были найдены в августе 2020 года.

Очередной браконьер предстанет перед судом

По данным следственно-оперативной группы, улов был найден в автомобиле «Нива», за рулём которой был 39-летний норильчанин. Он утверждал, что рыбу поймал не он, а его знакомый рыбак из посёлка Воронцово. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник ловил рыбу сетями для личного употребления.

В отношении браконьера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и перевозка особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Фото с сайта 24.мвд.рф
27 января в 15:59 570
Браконьерство
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