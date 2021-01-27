Очередной браконьер предстанет перед судом

По данным следственно-оперативной группы, улов был найден в автомобиле «Нива», за рулём которой был 39-летний норильчанин. Он утверждал, что рыбу поймал не он, а его знакомый рыбак из посёлка Воронцово. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник ловил рыбу сетями для личного употребления.

В отношении браконьера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и перевозка особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.