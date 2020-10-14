Очередной случай мошенничества в городе

В дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску обратилась 38-летняя женщина. Ей поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка. В ходе беседы мошенник ввёл женщину в заблуждение, и она сообщила ему секретный код. Получив доступ к денежным средствам, злоумышленник путём перевода украл 15 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником.