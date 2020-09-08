Очередные два факта мошенничества в городе

В первом пострадала 47-летняя женщина, ведущий специалист одного из специализированных образовательных учреждений, которая потеряла более 140 тысяч рублей. А всего-навсего пострадавшая хотела произвести возврат денежных средств из инвестиционной организации. Естественно все действия производились через неизвестный сайт. По данному факту ведутся проверки.

Во втором случае мужчина 45 лет из-за своей доверчивости попал в ловушку к мошенникам. В начале месяца на мужчину был оформлен неизвестный кредит, и на счёт поступила крупная сумма, в размере 450 тысяч рублей. После чего с ним связался «специалист» банка и объяснил, что кредит оформлен по ошибке и попросили вернуть деньги обратно. Далее по классической схеме мужчина собственноручно начал раздавать деньги злоумышленникам. Через несколько банкоматов мужчина перевел 225 000 рублей на девять неизвестных номеров.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ.

В очередной раз полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки злоумышленников. Не передавать свои личные данные незнакомым лицам и не совершать никаких действий на сомнительных сайтах.