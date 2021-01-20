Очное посещение школьниками образовательных учреждений зависит от уровня заболеваемости на территории

Об этом рассказал начальник управления общего и дошкольного образования Норильска Андрей Колин.

- Идти ребятам в школу или учиться онлайн, зависит не от моих решений, а напрямую – от уровня заболеваемости на территории. На момент начала четверти после новогодних праздников четверо школьников имели официальный диагноз COVID-19, сейчас таких детей шестеро, - отметил он. – В двух школах города (обе в Кайеркане) по одному классу обучаются дистанционно в связи с заболеванием детей.

Он добавил, что параллельно растёт заболеваемость школьниками ОРВИ, однако речь не о шквальном росте, а традиционном для этого периода года. Так что учебный процесс идёт в обычном режиме. Контрольные и проверочные работы планируется провести в стандартные сроки – март-апрель.

Среди педагогов роста количества болеющих коронавирусом не наблюдается, многие в этом году сделали прививки от гриппа – даже те, кто в прошлые годы избегал их. Кроме того, многие учителя и работники школ активно прививаются от COVID-19.

- Перед началом нового года первый компонент вакцины получили 185 педагогов, сейчас, по истечении 21 дня, им ввели второй компонент. Самочувствие у всех удовлетворительное. По данным на 19 января 213 человек желают привиться от коронавируса, - отметил он. – Люди, особенно уже сталкивавшиеся с новой коронавирусной инфекцией, понимают его опасность и свою ответственность перед другими людьми, детьми, потому приходят за вакциной.